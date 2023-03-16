Культура

Сериал о княгине Ольге для Первого канала снимет Валерия Гай Германика

Кинорежиссер Валерия Гай Германика снимает сериал о княгине Ольге, передают «Новости кинопроизводства».

Сериал рассказывает о событиях X века, временах Киевской Руси. Сценаристами проекта выступили Марианна Сокольская и Алексей Тагушев. Проект будет состоять из восьми эпизодов. Производством сериала занимается компания «Марс Медиа». Он выйдет на Первом канале. Подробности об актерском составе, сроках выхода фильма пока не сообщаются.

В 2022 году Валерия Гай Германика сняла сериал «Обоюдное согласие». Главные роли в проекте сыграли Светлана Иванова, Алла Михеева, Анна Снаткина, Шамиль Хаматов.