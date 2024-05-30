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Бесплатные автобусы доставят зрителей на концерт «Воздух джаз» в Пскове

Бесплатные автобусы будут курсировать от Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина до центра лечебной педагогики 1 июня, в день закрытия фестиваля «Другое искусство». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Автобусы доставят всех желающих на концертную программу псковской группы «Отцы и дети» и специального гостя фестиваля – рок-группы «Аффинаж».

Зрители смогут доехать до места проведения концерта на бесплатных шаттлах, которые отправятся от Псковского театра драмы в 17:30 и 18:00. Регистрация не нужна.

Напомним, фестиваль «Другое искусство» завершится большим концертом под открытым небом на территории центра лечебной педагогики (улица Яна Райниса, 56). В программе: рок-группы «Аффинаж» (Санкт-Петербург) и «Отцы и дети» (Псков) в инклюзивном составе.

Концерт «Воздух джаз» начнется в 18:30. Сбор гостей с 17.45. Вход для всех желающих свободный, регистрация не нужна.

Напомним, в программе фестиваля «Другое искусство» более 15-ти мероприятий – спектаклей, выставок, концертов, кинопоказов, мастер-классов, на которых представлено творчество инклюзивных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Воронежа, Краснодара и Пензы.

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Организаторы фестиваля: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, комитет по культуре Псковской области, Российский фонд культуры, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ, Псковская благотворительная организация «Я и ты», Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский государственный университет. Фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и правительства Псковской области.