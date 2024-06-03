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Фестиваль «Другое искусство» завершился в Пскове

Фестиваль «Другое искусство», завершившийся в Пскове, своей программой призван доказать, что творчество не имеет границ. За три фестивальных дня зрители могли посмотреть спектакли инклюзивных и профессиональных театров, посетить кино, творческие мастер-классы, выставки и концерты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фотографии: пресс-служба Псковского театра драмы

«Такие фестивали, как “Другое искусство”, очень важны не только с точки зрения культуры, они, в первую очередь, значимы с точки зрения социальной, информативной и человеческой. Подобные фестивали объясняют взрослым и, что более важно, детям, что люди с особенностями развития обладают такими же талантами и возможностями, как и другие, и при этом имеют еще большую силу, потому что им многое приходится преодолевать. Поэтому и Центр лечебной педагогики, и театр, и правительство региона, на мой взгляд, делают очень важное доброе дело, проводя этот фестиваль», – подчеркнул Дмитрий Месхиев, художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, художественный руководитель фестиваля «Другое искусство».

В программу форума в этом году вошло более 15-ти разноплановых мероприятий, в числе которых: спектакли «Пакетик, который хотел быть нужным» театральной компании «Разговоры» (Санкт-Петербург), «Стрекоза и муравей» театра «Лицедеи» и Дома-интерната №1 (Санкт-Петербург), «Time of my life» «У ТЕАТРА» (Санкт-Петербург), «К морю» студии «Я и Ты» Центра лечебной педагогики (Псков), «Мы так похожи: звуки вокруг нас» Воронежского театра кукол им. В.А. Вольховского, «Голубая роза» театра «Лестница» (Краснодар); кинопоказ «Нормальный только я» с обсуждением с участием Юрия Кузнецова; мастер-класс художницы Натальи Шиндиной (Пенза); фотовыставка Андрея Кокшарова (Псков) о фестивалях прошлых лет, выставка батика студии «Я и Ты» (Псков); ярмарка ремесленников с ограниченными возможностями; круглый стол по жизнеустройству людей с ментальными нарушениями; игротеки; концерты групп «Овощи» (Москва), «Отцы и дети» (Псков) и «Аффинаж» (Санкт-Петербург).

Более ста человек стали участниками фестиваля в 2024 году.

«Фестиваль имеет глубокий социальный смысл. Важно, чтобы зрители понимали, что “Другое искусство” – это не фестиваль для инвалидов. Это художественные практики людей с разными особенностями и способностями. Мы создаем условия для реализации “особенных” людей, а в результате их творчество становится интересно всем. Наш фестиваль через искусство позволяет объединить людей с разными идеями, интересами, возможностями и особенностями, и зрители в этом находят для себя что-то новое и необычное. Все люди талантливы, важно лишь создать такие условия, чтобы они смогли раскрыть свои таланты», – отметил Андрей Царев, директор Центра лечебной педагогики Псковской области, основатель фестиваля «Другое искусство».

По традиции фестиваль объединил на своих площадках профессиональные и инклюзивные коллективы, известных деятелей культуры и «особенных» артистов. Так, актеры театра «Лицедеи» Анвар Либабов, Александр Гусаров и Зиля Гарипова приняли участие в спектакле «Стрекоза и муравей» вместе с воспитанниками Дома-интерната №1 и выступили с индивидуальными номерами для псковичей; актриса и режиссер Екатерина Мигицко участвовала в фестивале вместе с театром неслышащих актеров «У ТЕАТР», где является художественным руководителем, режиссер Борис Павлович в третий раз привез на фестиваль театральную компанию «Разговоры», а специальным гостем форума стала российская рок-группа «Аффинаж», которая приняла участие в традиционном финальном концерте «Воздух джаз» в Центре лечебной педагогики.

Музыкант «Аффинажа» Сергей Шиляев поделился своим мнением о фестивале: «Я бы не стал акцентировать внимание на том, что это фестиваль для людей с особенностями. Это прежде всего уютное, домашнее, семейное, позитивное мероприятие. И у нашей группы есть музыка, которая может работать на гармонию, заставить людей улыбаться и танцевать, что, судя по реакции зала, и удалось сделать. Кроме того, так получилось, что мы начали свой сет с песни “Другое”, а завершили композицией “Мечта” – так наше выступление зарифмовалось с тематикой фестиваля».

Напомним, фестиваль «Другое искусство» проходит в Пскове с 2016 года и является ежегодным. Он создавался с целями формирования уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурной интеграции с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства.

«“Другое искусство” – это встречный путь. Где еще мы узнаем о том, что и у особенных людей есть свои переживания, свое понимание жизни? Фестиваль знакомит нас с другими людьми, делает всех нас друг другу ближе и понятней», – определил смысл фестиваля журналист, эксперт по проблемам людей с инвалидностью, постоянный гость фестиваля Юрий Кузнецов.

Организаторы фестиваля: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина, комитет по культуре Псковской области, ООГО «Российский фонд культуры», Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ, Псковская благотворительная организация «Я и Ты», Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский государственный университет. Фестиваль проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и правительства Псковской области.