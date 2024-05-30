Концерт рок-группы «Аффинаж» в Пскове задерживается из-за ливня

Начало концерта «Воздух джаз» в Пскове сдвинули из-за сильного ливня и грозы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
«Пока мы приняли решение сдвинуть время начала концерта. Ждём и надеемся, что стихия утихнет», - сообщили в театре.
Напомним, уличный концерт «Воздух джаз» по традиции пройдет на территории Центра лечебной педагогики и завершит насыщенную трехдневную программу фестиваля «Другое искусство», который проходит в Пскове с 30 мая по 1 июня.
На концерте выступят псковская группа «Отцы и дети» и специальный гость фестиваля – рок-группа «Аффинаж».
Концерт должен был начаться в 18.30.