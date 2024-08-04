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Сцена / Фестивали

О тайне программы фестиваля «Александрова дорога» в Самолве рассказали организаторы

22.08.2024 16:00|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль исторической реконструкции традиционно пройдет в деревне Самолва Гдовского района 24 августа. В этом году проект посвящен 300-летию со Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. О программе мероприятия и его изюминке заместитель директора регионального центра народного творчества Александр Бойчук и руководитель ремесленной артели «Рыжая рысь», мастер кожевенного дела, участник реконструкции Евгений Рудый рассказали в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фестиваль проходит в Самолве более 10 лет, он посвящен победе Александра Невского в битве с Ливонским орденом на Чудском озере. Именно Самолва считается местом, где состоялось решающее сражение Ледового побоища. Последние три года фестиваль сотрудничает с проектом «Александрова дорога». Реконструкторы-участники проходят по территории Северо-Запада и Центральной России почти две тысячи километров верхом на лошадях, ночуют в палатках, повторяют быт воинов того времени. Одна из точек их маршрута – деревня Самолва.

«Если раньше это была просто историческая реконструкция, как и любой исторический фестиваль, то теперь благодаря проекту "Александрова дорога" мы дополняем его замечательными выступлениями конной дружины. Это порядка 20 конников, которые показывают свое мастерство. Второй год подряд будет показано театрализованное представление. Какое именно – пока для всех тайна и загадка. Только те, кто приедет на мероприятие, смогут его лицезреть. И фишкой этого фестиваля будет годовщина переноса мощей Петром Великим. Поэтому кроме дружинников XIII века мы сможем увидеть и небольшой полк Петра Первого», – рассказал Александр Бойчук.

Программа фестиваля стартует в 11.00. Для гостей откроются ремесленные площадки, мастер-классы, фотозоны, фудкорты. Каждый желающий сможет сделать предмет из кожи, рога оленя, а также принять участие в создании кольчуги. Театрализованное представление начнется в 13.00, после этого пройдут ратные сражения, турниры. Финалом станет выступление фолк-рок группы «Хольда» из Санкт-Петербурга.

«Интерактивы будут интересны как ребенку, так и взрослому человеку. Берите семьи, берите друзей и приезжайте в Самолву!» – пригласили организаторы.

Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительства Псковской области. Вход свободный.

Теги: #фестиваль реконструкции #Самолва
Источник: Псковская Лента Новостей
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