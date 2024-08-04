О тайне программы фестиваля «Александрова дорога» в Самолве рассказали организаторы

Фестиваль исторической реконструкции традиционно пройдет в деревне Самолва Гдовского района 24 августа. В этом году проект посвящен 300-летию со Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. О программе мероприятия и его изюминке заместитель директора регионального центра народного творчества Александр Бойчук и руководитель ремесленной артели «Рыжая рысь», мастер кожевенного дела, участник реконструкции Евгений Рудый рассказали в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фестиваль проходит в Самолве более 10 лет, он посвящен победе Александра Невского в битве с Ливонским орденом на Чудском озере. Именно Самолва считается местом, где состоялось решающее сражение Ледового побоища. Последние три года фестиваль сотрудничает с проектом «Александрова дорога». Реконструкторы-участники проходят по территории Северо-Запада и Центральной России почти две тысячи километров верхом на лошадях, ночуют в палатках, повторяют быт воинов того времени. Одна из точек их маршрута – деревня Самолва.
Программа фестиваля стартует в 11.00. Для гостей откроются ремесленные площадки, мастер-классы, фотозоны, фудкорты. Каждый желающий сможет сделать предмет из кожи, рога оленя, а также принять участие в создании кольчуги. Театрализованное представление начнется в 13.00, после этого пройдут ратные сражения, турниры. Финалом станет выступление фолк-рок группы «Хольда» из Санкт-Петербурга.
«Интерактивы будут интересны как ребенку, так и взрослому человеку. Берите семьи, берите друзей и приезжайте в Самолву!» – пригласили организаторы.
Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительства Псковской области. Вход свободный.