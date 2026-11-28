Третья литературная игра «Кто? Что? Когда?» прошла в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Игра закончилась со значительным преимуществом: 7:1 в пользу знатоков. Об этом сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени Курбатова/ сообщество ВКонтакте

Вопросы заставили участников вспомнить поэтов Серебряного века, произведения и биографические детали Антона Чехова, определить связь между Владимиром Маяковским, Александром Пушкиным и Артюром Рембо.

Сезон продолжается в библиотеке до февраля — впереди новые вопросы, неожиданные повороты и, возможно, новые рекорды.