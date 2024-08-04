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«День сока» готовятся провести в великолукской деревне Полибино

Фестиваль «День сока в усадьбе Корвин-Круковских» проведут в деревне Полибино Великолукского района сегодня, 21 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Посетителей ждет культурно-просветительское мероприятие с концертной программой в парадном зале главного дома, занимательные мастер-классы и дегустация тыквенного сока из плодов, выращенных на территории усадьбы.

На празднике также можно будет не только поделиться своими рецептами приготовления полезнейших соков, но и предложить их на дегустацию.

Записаться можно по телефону: +7(8115)-32-95-23 или по электронной почте: korvin.49@mail.ru.