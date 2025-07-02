В Пскове стартует VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»

С 4 по 6 июля в Пскове пройдет VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами.
Для профессионалов киноиндустрии и тех, кто серьезно интересуется кино, фестиваль приготовил круглые столы, дискуссии и семинары с участием известных мастеров. Начинающие кинематографисты смогут принять участие в конкурсе «КиноСтарт».
Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.
Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.
Фестиваль будет проходить на следующих площадках:
Кинопоказы состоятся в кинотеатрах:
Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей