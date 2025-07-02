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В Пскове стартует VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»

С 4 по 6 июля в Пскове пройдет VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами.

Для профессионалов киноиндустрии и тех, кто серьезно интересуется кино, фестиваль приготовил круглые столы, дискуссии и семинары с участием известных мастеров. Начинающие кинематографисты смогут принять участие в конкурсе «КиноСтарт».

Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.

Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.

Фестиваль будет проходить на следующих площадках:

Большой концертный зал Псковской областной филармонии;

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова;

Псковская областная историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва.

Кинопоказы состоятся в кинотеатрах:

«Смена». Адрес: Октябрьский проспект, 17А;

«Победа». Адрес: Октябрьский проспект 17.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей