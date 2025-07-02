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Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Новинки и участники «Западных ворот-2025»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «В фокусе», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин.

Ведущая Анастасия Сливинская обсудит с гостем, какие страны примут участие в фестивале. Какие новинки стоит ждать на «Западных воротах-2025»? А также поговорят о многом другом, что ждет псковичей и гостей города с 4 по 6 июля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.