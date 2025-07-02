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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Новинки и участники «Западных ворот-2025»

04.07.2025 13:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «В фокусе», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).  

Гость студии - генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин. 

Ведущая Анастасия Сливинская обсудит с гостем, какие страны примут участие в фестивале. Какие новинки стоит ждать на «Западных воротах-2025»? А также поговорят о многом другом, что ждет псковичей и гостей города с 4 по 6 июля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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