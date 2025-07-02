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Сцена / Фестивали

Опубликована программа второго дня VI кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

05.07.2025 09:41|ПсковКомментариев: 0

Стартовавший накануне кинофестиваль VI Международный кинофестиваля «Западные ворота», продолжается. В субботу кинопоказы и другие фестивальные события развернутся сразу на восьми площадках. 

Изображение: ТКД

5 июля гостей фестиваля ожидает:

Кинотеатр «Победа»

  • 10:30 Программа «Хранители памяти»
    • «Среди мертвых, среди живых», режиссер А. Полунина, 77‘ 18+
  • Международный конкурс
    • 12:00 «Зеленая волна» (Китай), режиссер Лей Сю, 108‘
    • 14:10 «Свадьба» (Болгария), режиссер М. Ралчева, 115‘ 18+, Фильм представляет режиссер
    • 16:30 «Потерявшиеся невесты» (Индия), режиссер К. Рао, 122‘, Фильм представляет продюсер
    • 18:50 «Капитан четвертого ранга» (Россия), режиссер И. Казанков, 91‘ 16+, Фильм представляет режиссер
    • 20:40 Спецсеанс: «Правила Филиппа», режиссер Р. Косов, 87‘

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

  • Программа «Псков на экране»
    • 12:00 «Метель», режиссер В. Басов, 76‘ 12+
    • 13:30 «Хомут для Маркиза», режиссер И. Фрэз, 72‘ 16+
    • 15:10 «Свои», режиссер Д. Месхиев, 105‘

Кинотеатр «Смена» синий зал

  • Программа «до 16 и старше»
    • 11:00 «Трезорка», режиссер И. Северов, 26’ 12+
    • 11:45 «Каждый мечтает о собаке», режиссер О. Беляева, 90’
    • 13:30 «Я приду», режиссер Б. Сабитов 82’ 12+
  • Программа «Хранители памяти»
  • 15:10 «Русские люди», режиссер П. Фаттахутдинов, С. Боброва, 56’ 12+
  • «Футбол чекистов», режиссер И. Криворучко, 25’
    • 17:00 Спецсеанс в честь актрисы Тамары Акуловой
    • «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», режиссер С. Тарасов, 92’, Представляет З. А. России Тамара Акулова
  • 19:00 Программа «Индия в Пскове»
  • «Инглиш-Винглиш» (Индия), режиссер Г. Шинде, 134’

Кинотеатр «Смена» красный зал

  • 10:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’
  • 12:20 Программа в честь года защитника Отечества
  • «На пути в Берлин», режиссер М. Ершов, 92’ 12+
  • 14:10 Программа «В Фокусе - Швейцария»
  • «Когда поет душа» (Швейцария), режиссер К. Годрос, 103’ 16+
  • 16:40 Спецсеанс
  • «Отель «Онегин», режиссер И. Евтеева, 82’ 18+ Представляет режиссер
  • 18:30 Программа «Индия в Пскове»
  • «Жизнь не может быть скучной!» (Индия), режиссер З. Ахтар, 155‘ 12+
  • 21:30 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал

  • 11:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’
  • 13:15 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’, Представляют режиссеры О. Смелова и С. Копытов
  • 13:30 Творческая встреча с Иваном Золотухиным
  • 16:30 Конкурс КиноСтарт. Показ лучших работ

Малый зал

  • 12:00 Документальные фильмы ГТРК Псков
  • «Красуха: мертвые и живые», 30‘ 12+
  • 13:00 Кинолекторий «Мэш на Мойке» 120‘ 18+
  • «Учителя|воспитатель центра социальной адаптации»
  • «Клуб оранжевых сердец»
  • «Последний доктор»
  • 15:00 Творческая встреча с Ириной Евтеевой

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

  • Программа научно-популярных фильмов
  • 12:00 «Танцы без границ», режиссер А. Аббасов, 58’12+, «Югра для ленинградцев», режиссер Р. Халилуллин, 19’ 12+
  • 13:30 «Экспириенс», режиссер Н. Урмацких, 44‘ 18+
  • 14:30 «Помнят бронза и гранит», режиссер А. Олиферук, 53‘ 16+

Палаты Постникова. Кино в «мешках»

  • 21:00 «Жига. На полной скорости», режиссер Н. Ахметова-Калёнова, 91‘ 12+
  • 23:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.

Напомним,  церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялась 4 июля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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