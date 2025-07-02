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Опубликована программа второго дня VI кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Стартовавший накануне кинофестиваль VI Международный кинофестиваля «Западные ворота», продолжается. В субботу кинопоказы и другие фестивальные события развернутся сразу на восьми площадках.

Изображение: ТКД

5 июля гостей фестиваля ожидает:

Кинотеатр «Победа»

10:30 Программа «Хранители памяти» «Среди мертвых, среди живых», режиссер А. Полунина, 77‘ 18+

Международный конкурс 12:00 «Зеленая волна» (Китай), режиссер Лей Сю, 108‘ 14:10 «Свадьба» (Болгария), режиссер М. Ралчева, 115‘ 18+, Фильм представляет режиссер 16:30 «Потерявшиеся невесты» (Индия), режиссер К. Рао, 122‘, Фильм представляет продюсер 18:50 «Капитан четвертого ранга» (Россия), режиссер И. Казанков, 91‘ 16+, Фильм представляет режиссер 20:40 Спецсеанс: «Правила Филиппа», режиссер Р. Косов, 87‘



Большой концертный зал Псковской областной филармонии

Программа «Псков на экране» 12:00 «Метель», режиссер В. Басов, 76‘ 12+ 13:30 «Хомут для Маркиза», режиссер И. Фрэз, 72‘ 16+ 15:10 «Свои», режиссер Д. Месхиев, 105‘



Кинотеатр «Смена» синий зал

Программа «до 16 и старше» 11:00 «Трезорка», режиссер И. Северов, 26’ 12+ 11:45 «Каждый мечтает о собаке», режиссер О. Беляева, 90’ 13:30 «Я приду», режиссер Б. Сабитов 82’ 12+

Программа «Хранители памяти»

15:10 «Русские люди», режиссер П. Фаттахутдинов, С. Боброва, 56’ 12+

«Футбол чекистов», режиссер И. Криворучко, 25’ 17:00 Спецсеанс в честь актрисы Тамары Акуловой «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», режиссер С. Тарасов, 92’, Представляет З. А. России Тамара Акулова

19:00 Программа «Индия в Пскове»

«Инглиш-Винглиш» (Индия), режиссер Г. Шинде, 134’

Кинотеатр «Смена» красный зал

10:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’

12:20 Программа в честь года защитника Отечества

«На пути в Берлин», режиссер М. Ершов, 92’ 12+

14:10 Программа «В Фокусе - Швейцария»

«Когда поет душа» (Швейцария), режиссер К. Годрос, 103’ 16+

16:40 Спецсеанс

«Отель «Онегин», режиссер И. Евтеева, 82’ 18+ Представляет режиссер

18:30 Программа «Индия в Пскове»

«Жизнь не может быть скучной!» (Индия), режиссер З. Ахтар, 155‘ 12+

21:30 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал

11:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’

13:15 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’, Представляют режиссеры О. Смелова и С. Копытов

13:30 Творческая встреча с Иваном Золотухиным

16:30 Конкурс КиноСтарт. Показ лучших работ

Малый зал

12:00 Документальные фильмы ГТРК Псков

«Красуха: мертвые и живые», 30‘ 12+

13:00 Кинолекторий «Мэш на Мойке» 120‘ 18+

«Учителя|воспитатель центра социальной адаптации»

«Клуб оранжевых сердец»

«Последний доктор»

15:00 Творческая встреча с Ириной Евтеевой

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

Программа научно-популярных фильмов

12:00 «Танцы без границ», режиссер А. Аббасов, 58’12+, «Югра для ленинградцев», режиссер Р. Халилуллин, 19’ 12+

13:30 «Экспириенс», режиссер Н. Урмацких, 44‘ 18+

14:30 «Помнят бронза и гранит», режиссер А. Олиферук, 53‘ 16+

Палаты Постникова. Кино в «мешках»

21:00 «Жига. На полной скорости», режиссер Н. Ахметова-Калёнова, 91‘ 12+

23:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.

Напомним, церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялась 4 июля.