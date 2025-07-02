Опубликована программа второго дня VI кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Стартовавший накануне кинофестиваль VI Международный кинофестиваля «Западные ворота», продолжается. В субботу кинопоказы и другие фестивальные события развернутся сразу на восьми площадках.
Изображение: ТКД
5 июля гостей фестиваля ожидает:
Кинотеатр «Победа»
- 10:30 Программа «Хранители памяти»
- «Среди мертвых, среди живых», режиссер А. Полунина, 77‘ 18+
- Международный конкурс
- 12:00 «Зеленая волна» (Китай), режиссер Лей Сю, 108‘
- 14:10 «Свадьба» (Болгария), режиссер М. Ралчева, 115‘ 18+, Фильм представляет режиссер
- 16:30 «Потерявшиеся невесты» (Индия), режиссер К. Рао, 122‘, Фильм представляет продюсер
- 18:50 «Капитан четвертого ранга» (Россия), режиссер И. Казанков, 91‘ 16+, Фильм представляет режиссер
- 20:40 Спецсеанс: «Правила Филиппа», режиссер Р. Косов, 87‘
Большой концертный зал Псковской областной филармонии
- Программа «Псков на экране»
- 12:00 «Метель», режиссер В. Басов, 76‘ 12+
- 13:30 «Хомут для Маркиза», режиссер И. Фрэз, 72‘ 16+
- 15:10 «Свои», режиссер Д. Месхиев, 105‘
Кинотеатр «Смена» синий зал
- Программа «до 16 и старше»
- 11:00 «Трезорка», режиссер И. Северов, 26’ 12+
- 11:45 «Каждый мечтает о собаке», режиссер О. Беляева, 90’
- 13:30 «Я приду», режиссер Б. Сабитов 82’ 12+
- Программа «Хранители памяти»
- 15:10 «Русские люди», режиссер П. Фаттахутдинов, С. Боброва, 56’ 12+
- «Футбол чекистов», режиссер И. Криворучко, 25’
- 17:00 Спецсеанс в честь актрисы Тамары Акуловой
- «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», режиссер С. Тарасов, 92’, Представляет З. А. России Тамара Акулова
- 19:00 Программа «Индия в Пскове»
- «Инглиш-Винглиш» (Индия), режиссер Г. Шинде, 134’
Кинотеатр «Смена» красный зал
- 10:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’
- 12:20 Программа в честь года защитника Отечества
- «На пути в Берлин», режиссер М. Ершов, 92’ 12+
- 14:10 Программа «В Фокусе - Швейцария»
- «Когда поет душа» (Швейцария), режиссер К. Годрос, 103’ 16+
- 16:40 Спецсеанс
- «Отель «Онегин», режиссер И. Евтеева, 82’ 18+ Представляет режиссер
- 18:30 Программа «Индия в Пскове»
- «Жизнь не может быть скучной!» (Индия), режиссер З. Ахтар, 155‘ 12+
- 21:30 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева. Большой зал
- 11:00 Неконкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’
- 13:15 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №2, 120’, Представляют режиссеры О. Смелова и С. Копытов
- 13:30 Творческая встреча с Иваном Золотухиным
- 16:30 Конкурс КиноСтарт. Показ лучших работ
Малый зал
- 12:00 Документальные фильмы ГТРК Псков
- «Красуха: мертвые и живые», 30‘ 12+
- 13:00 Кинолекторий «Мэш на Мойке» 120‘ 18+
- «Учителя|воспитатель центра социальной адаптации»
- «Клуб оранжевых сердец»
- «Последний доктор»
- 15:00 Творческая встреча с Ириной Евтеевой
Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова
- Программа научно-популярных фильмов
- 12:00 «Танцы без границ», режиссер А. Аббасов, 58’12+, «Югра для ленинградцев», режиссер Р. Халилуллин, 19’ 12+
- 13:30 «Экспириенс», режиссер Н. Урмацких, 44‘ 18+
- 14:30 «Помнят бронза и гранит», режиссер А. Олиферук, 53‘ 16+
Палаты Постникова. Кино в «мешках»
- 21:00 «Жига. На полной скорости», режиссер Н. Ахметова-Калёнова, 91‘ 12+
- 23:00 Конкурсная программа короткометражных фильмов сеанс №1, 120’ Представляют режиссеры С. Генсен и Н. Конова
Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.
Напомним, церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялась 4 июля.