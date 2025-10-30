Сцена / Фестивали

В Пскове проходит молодёжный Рождественский фестиваль

Молодёжный Рождественский фестиваль проходит в Пскове с 6 декабря по 14 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Программа объединит творческие мастер-классы, вечер духовной поэзии, конкурс карнавальных костюмов и праздничный концерт. Организатором события выступает Псковский городской молодёжный центр при поддержке партнёров.

Участников ждут уютные мастерские, где можно будет создать рождественские подарки и украшения своими руками. Для наиболее религиозной молодёжи отдельным событием станет вечер духовной поэзии и православный лагерь в Псково-Печерском монастыре. Кульминацией фестиваля станет конкурс карнавальных костюмов и большой праздничный концерт.

«В прошедшую субботу, кстати, в рамках фестиваля прошло первое мероприятие: краеведческая прогулка по Пскову, — отмечает организатор фестиваля Марина Иванова. — Мы познакомились с историей Рождества и Нового года, Деда Мороза и Санта Клауса, а также непременным атрибутом зимних праздников – нарядной ёлочкой».

Запись на часть мероприятий уже открыта. Следить за актуальными анонсами и подробностями можно в сообществе Молодёжного центра Пскова.

Фестиваль проходит при поддержке Молодёжного центра Псковской епархии «Трилучье», Дома ремёсел, Дома офицеров и Псковской Епархии.