Сцена / Фестивали

Конкурсанты «Кроха-феста» перенесли псковских зрителей в мир детства на спектакле «Когда я родился»

12.12.2025 17:15|ПсковКомментариев: 0

Четвёртый конкурсный день первого Всероссийского театрального фестиваля для самых маленьких «Кроха-фест» проходит в Пскове сегодня, 12 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

На сцене Нового зала для самых юных зрителей и их родителей выступил Владимирский областной театр кукол. Артисты показали динамичный бэби-спектакль под названием «Когда я родился». Вместе с героями дети прожили все те эмоции и чувства, которые испытывают каждый день, когда просыпаются от маминого поцелуя, засыпают под пугающее тиканье часов, встречают с работы уставшего папу, нехотя идут принимать вечернюю ванну и, конечно, когда мечтают.

 

Члены жюри и родители самых главных зрителей вспомнили, как они мечтали побыстрее вырасти и каким им виделся мир в детстве – необъятным и удивительным.

По окончании спектакля артисты театра получили дипломы участников фестиваля. Напомним, подведение итогов и награждение победителей состоится уже в это воскресенье, 14 декабря. 

30.10.2025 16:540 Опубликована программа первого псковского фестиваля «Кроха-фест»

Первый Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина 9 декабря и продлится до 14 декабря. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля. 

09.12.2025 20:220 Дмитрий Месхиев на открытии «Кроха-феста»: Спектакли будут полезны и взрослым

Источник: Псковская Лента Новостей
