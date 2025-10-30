Сцена / Фестивали

Студенты псковского колледжа искусств выступили на Всероссийском конкурсе «Во славу десантного братства-2025»

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова выступили на Всероссийском открытом фестивале-конкурсе патриотической песни «Во славу десантного братства-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже. Мероприятие проходило в Псковском Доме офицеров.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова



Колледж представил на конкурсе ансамбль народной песни «Очелье» под руководством заслуженного работника культуры РФ Веры Кагазевой. По итогам конкурсных прослушиваний ансамбль получил звание Лауреата 1 степени и приглашение выступить в Гала-концерте. Также звание Лауреата 1 степени получил студент 1 курса специальности «Этнохудожественное творчество», солист ансамбля Вадим Сухоруков.





Учащаяся детской музыкальной школы при колледже искусств Александра Сипкина заняла почётное место на конкурсе. Преподаватель колледжа Ирина Галковская отметила, что для Александры, незрячего ребёнка, участие в таком масштабном конкурсе стало значимой победой. Патриотическая песня в исполнении Саши, дочери участника СВО, оказалась особенно трогательной.





Одним из кульминационных моментов Гала-концерта стало выступление обладательницы Гран-при конкурса «Во славу десантного братства» 2023 года, студентки 1 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Дарьи Романовой.