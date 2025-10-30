Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 30.10.2025 16:540 Опубликована программа первого псковского фестиваля «Кроха-фест» 12.12.2025 20:400 Студенты псковского колледжа искусств выступили на Всероссийском конкурсе «Во славу десантного братства-2025» 12.12.2025 17:150 Конкурсанты «Кроха-феста» перенесли псковских зрителей в мир детства на спектакле «Когда я родился» 11.12.2025 19:400 «Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове. ВИДЕО 11.12.2025 18:290 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Кроха-фест» в Пскове 10.12.2025 17:530 Дмитрий Месхиев рассказал о воплощении идеи провести «Кроха-феста»
Сцена / Фестивали

Студенты псковского колледжа искусств выступили на Всероссийском конкурсе «Во славу десантного братства-2025»

12.12.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова выступили на Всероссийском открытом фестивале-конкурсе патриотической песни «Во славу десантного братства-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже. Мероприятие проходило в Псковском Доме офицеров.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова
 

Колледж представил на конкурсе ансамбль народной песни «Очелье» под руководством заслуженного работника культуры РФ Веры Кагазевой. По итогам конкурсных прослушиваний ансамбль получил звание Лауреата 1 степени и приглашение выступить в Гала-концерте. Также звание Лауреата 1 степени получил студент 1 курса специальности «Этнохудожественное творчество», солист ансамбля Вадим Сухоруков.


 

Учащаяся детской музыкальной школы при колледже искусств Александра Сипкина заняла почётное место на конкурсе. Преподаватель колледжа Ирина Галковская отметила, что для Александры, незрячего ребёнка, участие в таком масштабном конкурсе стало значимой победой. Патриотическая песня в исполнении Саши, дочери участника СВО, оказалась особенно трогательной.


 

Одним из кульминационных моментов Гала-концерта стало выступление обладательницы Гран-при конкурса «Во славу десантного братства» 2023 года, студентки 1 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Дарьи Романовой.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
12.12.2025, 20:400 Студенты псковского колледжа искусств выступили на Всероссийском конкурсе «Во славу десантного братства-2025» 12.12.2025, 17:150 Конкурсанты «Кроха-феста» перенесли псковских зрителей в мир детства на спектакле «Когда я родился» 12.12.2025, 13:290 «Внутри я так радуюсь»: актриса Юлия Хлынина рассказала о магии «Кроха-феста» и особенностях псковского зрителя 12.12.2025, 12:100 Актриса Юлия Хлынина: Чтобы оценить детский спектакль, я включаю своего внутреннего ребенка
12.12.2025, 09:500 Актриса Юлия Хлынина рассказала о «бальзаме для души», юных зрителях и опыте в жюри на псковском «Кроха-фесте» 11.12.2025, 21:400 Концерт «Балетная фантазия» прошёл в Пскове 11.12.2025, 21:360 Праздничный драйв: концерт группы «АнимациЯ» отгремел в Пскове 11.12.2025, 19:400 «Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове. ВИДЕО
11.12.2025, 18:290 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Кроха-фест» в Пскове 11.12.2025, 12:570 Группа «АнимациЯ» выступит сегодня в Пскове в честь своего 25-летия 11.12.2025, 10:280 Псковичей приглашают на концерт органной музыки 14 декабря 10.12.2025, 21:000 Псковский театр драмы получил максимальный рейтинг 5.0 на «Яндексе»
10.12.2025, 18:410 «Обратный отсчет»: Дмитрий Месхиев о театральных итогах года. ВИДЕО 10.12.2025, 17:530 Дмитрий Месхиев рассказал о воплощении идеи провести «Кроха-феста» 10.12.2025, 17:330 Об отличительных особенностях бэби-спектаклей рассказали псковичам 10.12.2025, 17:260 Дмитрий Месхиев: Псковский театр не будет участвовать в «Золотой маске»
10.12.2025, 17:130 Лучшие премьеры года выделил Дмитрий Месхиев 10.12.2025, 17:020 «Псковичи услышат максимально красивую, яркую музыку»: главный дирижер Алексей Репников о концерте «Балетная фантазия» 10.12.2025, 16:330 Дмитрий Месхиев: Искусство должно быть доступным для всех 10.12.2025, 14:460 Дмитрий Месхиев о «Кроха-фест»: Театр детям нужен
10.12.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Месхиевым 10.12.2025, 07:300 «Кроха-фест» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.12.2025, 20:220 Дмитрий Месхиев на открытии «Кроха-феста»: Спектакли будут полезны и взрослым 09.12.2025, 19:000 Организаторы: Основная миссия «Кроха-феста» - открыть мир театра самым юным зрителям
08.12.2025, 14:510 В Пскове проходит молодёжный Рождественский фестиваль 06.12.2025, 19:300 Фестиваль «Пушкин. Михайловское» торжественно открыт. ФОТО 06.12.2025, 14:400 Псковские артисты представят «Сказ» в Государственной капелле Санкт-Петербурга 06.12.2025, 13:520 Георгий Василевич о фестивале «Пушкин. Михайловское»: На языке образов, чудес и открытий
03.12.2025, 20:000 Новогодний концерт «Щелкунчик» пройдет в Пскове 18 декабря 02.12.2025, 10:360 В Псковском музее покажут новогоднюю премьеру для детей «Когда украшают елки» 01.12.2025, 10:000 Фестиваль-конкурс патриотической песни «Во славу десантного братства» состоится в Пскове 30.11.2025, 14:400 Концерт «Три трио и квартет» пройдёт в Пскове 30 ноября
28.11.2025, 23:590 Концерт к 65-летию музыкального училища. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.11.2025, 12:230 Творческие подростки встретились с актерами Псковского театра драмы 28.11.2025, 08:400 Новогодний музыкальный спектакль покажут псковичам в декабре 27.11.2025, 16:310 В Псковском театре кукол покажут спектакль «Айболит» 
26.11.2025, 14:440 Стало известно, какие группы поборются в «отборочниках» за участие в псковском «Добром роке» 26.11.2025, 13:550 Около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок» 26.11.2025, 11:270 Концерт «Балетная фантазия» пройдет в псковской филармонии 25.11.2025, 16:340 Символом псковского театрально фестиваля «Кроха-фест» стал крольчонок
25.11.2025, 14:060 Вечер камерной музыки «Три трио и квартет» пройдет в Пскове 24.11.2025, 13:060 Певец Акмаль даст сольный концерт в Пскове: остались последние билеты 23.11.2025, 20:400 Концерт к 185-летию Петра Чайковского. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.11.2025, 19:300 Знакомый незнакомец: концерт к 185-летию Петра Чайковского представили в псковской филармонии
21.11.2025, 17:180 Юные дарования выступят в Пскове с губернаторским симфоническим оркестром 21.11.2025, 14:070 Группа «Бригадный подряд» даст концерт в Пскове 21 ноября 19.11.2025, 11:390 Органные шедевры Европы смогут услышать псковичи 22 ноября 18.11.2025, 09:000 Заключительный филармонический концерт состоялся в музее-усадьбе Модеста Мусорского
17.11.2025, 20:011 В Пскове прозвучали мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала» 16.11.2025, 22:000 Петербургская группа «Радиопомехи» выступила в Пскове. ФОТО 14.11.2025, 21:000 «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии. ВИДЕО 14.11.2025, 20:200 В псковской филармонии представят народные песни в джазовой аранжировке
14.11.2025, 19:400 Псковская певица Анна Яковлева рассказала о записи первого альбома в десять лет 14.11.2025, 19:000 Восходящая звезда народной песни Анна Яковлева рассказала о своем творческом пути 14.11.2025, 18:170 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии 13.11.2025, 21:200 Великие Луки стали финальной точкой масштабного музыкального проекта Гнесинки
13.11.2025, 15:370 Симфонический оркестр сыграет мелодии отечественных и зарубежных фильмов в Пскове 13.11.2025, 13:290 В Пскове зазвучат мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала» 13.11.2025, 10:180 Псковичей приглашают послушать органную музыку пяти столетий 16 ноября 12.11.2025, 14:420 Петербургская группа «Радиопомехи» выступит 16 ноября в Пскове
11.11.2025, 12:520 Псковский театр драмы присоединился к «черной пятнице» 11.11.2025, 11:450 Премьера спектакля «Три поросёнка» состоится в Псковском областном театре кукол 10.11.2025, 17:440 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» дадут в Великих Луках 10.11.2025, 16:580 На концерт «Новая русская песня» приглашают псковичей 15 ноября
09.11.2025, 21:000 Иеромонах Фотий дал концерт в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.11.2025, 17:270 Иеромонах Фотий выступит в Пскове с новой программой «Шум берез» 06.11.2025, 14:050 Стартует показ исторической драмы Дмитрия Месхиева «Царь ночи» 04.11.2025, 20:410 Концерт в рамках фестиваля Ильдара Абдразакова состоялся в Пскове. ВИДЕО
04.11.2025, 19:130 Ильдар Абдразаков о псковском симфоническом оркестре: Они не просто играют ноты 03.11.2025, 15:400 Псковский театр драмы отметил 150-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» 02.11.2025, 21:150 В Псковской областной филармонии состоялся концерт «Сквозь годы звучит Победа» 02.11.2025, 12:410 Театр имени Ленсовета покажет спектакли о Марии Кюри и Сергее Довлатове на псковской сцене
02.11.2025, 11:400 Алексей Тихомиров выступит на VIII Международном музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова в Пскове 4 ноября 30.10.2025, 18:400 Оркестр из Пскова проекта «Детская филармония» выступил в Петрозаводске 30.10.2025, 16:540 Опубликована программа первого псковского фестиваля «Кроха-фест» 30.10.2025, 11:450 Новогодний спектакль «Снежная королева» готовит псковский театр кукол
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru