Сцена / Фестивали

Чему учит детей и родителей бэби‑театр, рассказали на круглом столе псковского «Кроха‑феста»

Диалог о будущем театрального искусства для самых маленьких и влиянии театра на детей состоялся на круглом столе «Развитие культуры и искусства для детей раннего возраста: роль родителей, театра и бизнеса», который прошёл 12 декабря в Псковском театре драмы имени Александра Пушкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие стало частью программы первого Всероссийского театрального фестиваля для самых маленьких «Кроха‑фест». В дискуссии приняли участие эксперты, включая художественного руководителя Псковского театра драмы имени Пушкина Дмитрия Месхиева, директора Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрея Царёва, представителей Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» и членов жюри фестиваля «Кроха‑фест».

Среди ключевых тем обсуждения - оптимальные сроки и методы знакомства малышей с театральным искусством; необходимость предварительной «подготовки» ребёнка к посещению культурных мероприятий (спектаклей, музеев); влияние семейных традиций на формирование культурного вкуса у детей и возможности бизнес‑поддержки культурных проектов для детской аудитории.

В ходе живого диалога эксперты обсудили социальную миссию бэби‑театра. Было отмечено, что ранние театральные впечатления: открывают ребёнку альтернативный мир вне экранов гаджетов; стимулируют развитие фантазии, которой зачастую не хватает современным детям, позволяют малышу стать активным участником действия, а не пассивным наблюдателем. Также театр способствуют развитию мышления и воображения через игровую деятельность.

Особо подчёркивалась педагогическая ценность формата: театр становится естественной формой игры, в которой ребёнок учится проявлять инициативу и самостоятельность.

Участники также затронули вопрос взаимодействия родителей с детьми во время спектаклей.

Приведён пример от худрука Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева, когда мать хотела вывести ребёнка из зала из‑за его неусидчивости, хотя малышу было интересно. Это иллюстрирует распространённую проблему — излишние ограничения в поведении детей. Бэби‑театр, по мнению экспертов, помогает родителям переосмыслить подходы к детскому поведению, научиться доверять ребёнку и давать ему возможность проявлять активность в безопасной среде.

Инициатива проведения фестиваля выросла из практики работы бэби‑зала Псковского театра драмы. Хотя подобные мероприятия уже существуют в России (например, во Владимире), их количество остаётся небольшим. «Кроха‑фест» призван внести вклад в важную миссию — приобщение самых маленьких зрителей к театральному искусству и культурному развитию.

Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина 9 декабря и продлится до 14 декабря. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.