Фестиваль «Полистовские святки» пройдет 8 января в локнянской деревне Гоголево

Фольклорный фестиваль «Полистовские святки» состоится 8 января в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Полистовском заповеднике.

Фото и изображения: Полистовский заповедник

Программа начнется в 14:00 и продлится до 17:00. Гостей ждут театрализованные представления, выступления фольклорных коллективов, новогодний костер, коляда и святочные гадания.

В русских деревнях традиция колядования связана с днём зимнего солнцестояния и сменой длины светового дня. Святочные обычаи имеют как общие черты для всей России, так и уникальные локальные особенности. В Полистовье организаторы стремятся восстановить местные крестьянские традиции «святых вечеров».

Фестиваль предлагает следующие мероприятия:

В 14:00 начнется детский спектакль возле новогодней елки в деревенском доме культуры. Дети смогут присоединиться к Деду Морозу и Снегурочке в хороводе.

Одновременно на территории заповедника откроется рождественская ярмарка, где можно будет приобрести местные сувениры и угощения до 16:00. В продаже будут пироги, клюквенный глинтвейн, уютные вязанные вещи и травяные чаи.

Также в 14:00 стартуют творческие мастер-классы для детей и взрослых в гостевом доме заповедника. На территории кордона будут проходить народные игры.

С 14:00 до 16:00 гости смогут посетить музей крестьянского быта и деревенскую церковь, а также эко-класс под открытым небом, где узнают о зимовке дикой природы Полистовского заповедника.

В 15:00 фольклорные коллективы области исполнят святочные песни и народные зимние танцы, обучая гостей.

В 15:30 зажгут праздничный костер.

В 16:00 начнется иммерсивное театрализованное действо «Коляда». Участники вместе с фольклорными коллективами посетят музей крестьянского быта и попробуют спеть настоящие псковские колядки.

В 16:30 гости смогут принять участие в святочных гаданиях и узнать свою судьбу.

Для желающих провести время на природе организуют экскурсию по маршруту «Люди и леса», которая начнется в 13:00.

Участие возможно только по предварительной записи.

Чтобы получить подробную информацию, можно написать на почту по адресу: edemvpolisto@gmail.com. Также есть возможность связаться по телефону: +7 (81141) 22-391 (по будням с 9:00 до 18:00).

Организаторы обращают внимание, что программа может измениться.