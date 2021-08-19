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Ольга Кормухина: В Пскове родилась моя душа

Известная российская певица Ольга Кормухина выступает в Зеленом театре с благотворительным концертом, который проходит в рамках празднования 77-летия образования Псковской области сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выступление началось хитами певицы «Я падаю в небо» и «Нас учили быть птицами».

Приветствуя горожан, певица спустилась со сцены к зрителям и предложила спеть вместе хит «Путь».

«Не вижу лиц, — пояснила она. — Я сделаю несколько шагов навстречу любимому псковскому народу. Я себя чувствую здесь как нигде, здесь родилась моя душа».

Певица напомнила, что завтра день памяти старца Николая Гурьянова.

«Он нас слышит, молится за нас, и мы должны быть достойными его молитвы», — сказала Ольга.

Все средства от концерта пойдут на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы». В своем видеоприглашении к псковичам певица отметила важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной и пообещала подарить зрителям «замечательную» и «теплую атмосферу».



Концерт Ольги Кормухиной – это всегда событие, она неповторима и разнопланова, проверенные временем хиты звучат свежо и актуально, а новые песни воспринимаются сразу и на ура. Сила голоса, уникальный тембр, личность и харизма — все это о Кормухиной.



Это будет второе благотворительное выступление исполнительницы в Пскове. Первое состоялось в 2010 году, тогда собранные средства пошли на содержание Залитской школы.



Концерт проходит при поддержке администрации Псковской области, организаторами мероприятия выступают региональной комитет по культуре и Театрально-концертная дирекция.