Общество

Заканчивается сбор пожертвований на монумент «Зарождение Знамени Победы» в поселке Идрица

Заканчивается сбор народных пожертвований на монумент «Зарождение Знамени Победы» в поселке Идрица. Собрано 2,4 млн рублей из необходимых трех. Об этом сообщает pobedarf.ru.

Фото: pobedarf.ru

«До конца года у нас есть все шансы увидеть монумент», – сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

По ее словам, за счет собранных средств будет изготовлена стальная конструкция памятника. «Остальные расходы возьмет на себя Российское военно-историческое общество», - пояснила Вера Емельянова.

На месте установки мемориала ведут работы по благоустройству территории, говорится на сайте Российского военно-исторического общества.

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Поселок Идрица являлся крупным железнодорожным узлом и в 1941 году был оккупирован немцами. При продвижении Красной армии на запад было жизненно необходимо вернуть контроль над этим пунктом.

Сражение за Идрицу продолжалось почти восемь месяцев – с декабря 1943-го по июль 1944-го. Погибло более одиннадцати тысяч солдат. Занятие Идрицы было настолько стратегически важно, что его отметили салютом в Москве.

Поселок освобождала, в частности, 150-я стрелковой дивизия, которая получила почетное звание «Идрицкая». Именно эта часть штурмовала впоследствии Рейхстаг и установила на его куполе Знамя Победы.