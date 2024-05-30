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Песни детства прозвучат на хоровом фестивале имени Гривского в Пскове

Легендарные песни детства - «Прекрасное далеко», «Чунга-чанга», «Пусть всегда будет солнце», «Лесной олень», «Улыбка», «Песенка Крокодила Гены» и другие прозвучат 15 июня в Псковском кремле на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене выступят Большой детский хор имени В.С. Попова, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, Детский хор Пскова в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Главный хормейстер – Анатолий Кисляков.

Вход свободный. Все желающие могут прийти и расположиться со своими стульями или пледами на лужайке и насладиться выступлениями артистов.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области. Организатор мероприятия АНО «Мир талантов» при поддержке ФГБУК Росконцерт.