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Классику и саундтреки из кино исполнят на органе в псковском храме

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Концерт органной музыки из цикла «Орган в кино и классике» состоится в субботу, 22 августа, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступит молодой петербургский органист, лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов Иван Мокшин.

В программе концерта прозвучат произведения композиторов XVII-XXI веков: Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Арканджело Корелли, Иоганна Пахельбеля, Георга Муффата, Леона Боэльмана, Нино Рота, Микаэла Таривердиева, Джона Таунера Уильямса, Ханса Циммера, и Ивана Мокшина.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 70 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

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