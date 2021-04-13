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Лазерное шоу в Пскове перенесли на осень

Мультимедийное лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского, которое должно было состояться в Пскове 23-25 апреля, переносится на осень. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В связи со сложной эпидобстановкой было принято межведомственное решение о переносе представления. Предварительно – на осень.

«Мы сожалеем о том, что принято такое решение, и приносим свои извинения, - отметила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. – Мы раздали 5400 билетов, было запланировано проведение трех шоу в день с 23 по 25 апреля. К сожалению, вынуждены перенести мероприятие на осень, когда длина светового дня позволит его провести. Все билеты будут действительны».

Ориентировочная дата проведения мероприятия – 12 сентября.