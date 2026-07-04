Концерт в поддержку закрытого из-за найденного снаряда фестиваля «Добрый рок» пройдет в «Норе»

Фестиваль «Добрый рок» в Палкинском районе приостановил работу из-за найденного снаряда, концерт поддержки пройдет в баре «Нора», сообщили Псковской Ленте Новостей в группе участников фестиваля.

Фестиваль «Добрый рок», который проходит в палкинской деревне Слопыгино, приостановил свою работу. На территории обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Людей попросили покинуть палаточный лагерь, сейчас на месте ожидают приезд саперов, обстоятельства выясняются.

В связи с ситуацией организаторы и музыканты объявили о концерте в поддержку фестиваля. Сегодня вечером ориентировочно в 20:00 он состоится в баре «Нора». Для гостей сыграют группы-участники мероприятия.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, 62.

«Ждём всех неравнодушных! Давайте зажжем так, как никогда вместе!» - приглашают организаторы.