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«Русские узоры» приглашают псковичей на премьеру хореографического спектакля «Глаза голубой собаки»

Премьеру спектакля «Глаза голубой собаки» покажут в Доме офицеров Пскова 14 февраля. В постановке поднимут актуальную проблему современного общества — зависимость детей и подростков от социальных сетей. Как удалось адаптировать сюжет и стилистику Маркеса под современный контекст? Какие вопросы станут пищей для размышления после просмотра? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответила режиссер и постановщик спектакля Елизавета Казимир.

Фото здесь и далее: Елизавета Казимир

- Елизавета, в вашем спектакле поднимается актуальная проблема современного общества — зависимость детей и подростков от социальных сетей. Почему транслировать эту идею решили на основе рассказа Габриэля Гарсиа Маркеса «Глаза голубой собаки»?

- Его рассказы очень интересны. Он первым связал мистику с реальностью в своих произведениях. У него свой собственный жанр — «мистический реализм». В его рассказах мистика и реальность переплетаются, и это делает их странными и загадочными. Его произведения достаточно сложны для понимания, особенно для детей. Когда я прочитала этот рассказ «Глаза голубой собаки», он мне показался очень интересным именно для постановки с детьми, потому что его легко превратить в виртуальный мир. История про то, как парень и девушка, в нашем случае мальчик и девочка, встречаются во сне, а в реальном мире они увидится не могут никак, потому что главный герой не может запомнить вот эту фразу «Глаза голубой собаки».

На фото: репетиция спектакля

- Как вы адаптировали сюжет и стилистику Маркеса под современный контекст?

- Мы с ребятами решили перенести главных героев в виртуальный мир Интернета. Это значит, что мы немного изменим место действия и сделаем произведение более современным, учитывая наше видение. В оригинальном произведении главные герои не могут встретиться, так как их истории довольно драматичные и тяжёлые. Мы же решили, что в нашей версии они встретятся. Наша постановка больше подходит для детского возраста, она отражает наше детское восприятие. Эти произведения не изучают в школе, они предназначены для старших и младших классов и больше похожи на театральные постановки.

- Сколько всего артистов задействовано в постановке? Из тизера можно предположить, что часть действия происходит в полной темноте и подсвечивается фонариками телефонов, так ли это?

- В постановке участвуют 37 человек. Самым маленьким у нас 10 лет, а самым старшим по 14. Тизер совершенно другой. Он был сделан в формате, как дети видят представление. Они делали его сами. В своей работе я стремлюсь активно взаимодействовать с детьми. Мне хочется, чтобы это был не только мой спектакль, созданный по моему замыслу. Я хочу, чтобы дети вносили свои идеи и участвовали в процессе. Даже в том спектакле, о котором я говорю, есть сцены, придуманные детьми, и лишь затем доработанные мной, чтобы это выглядело сценически подобающе. И также я хотела бы сказать, что саму афишу спектакля делали дети с помощью нейросети.

Изображение: заслуженный коллектив Театр танца «Русские узоры»

- Что лично для вас значит тема, поднятая в спектакле? Был ли у вас личный опыт столкновения с проблемой зависимости от социальных сетей?

- Тема очень интересная, ведь в наше время искусственный интеллект проникает во все сферы жизни. Он уже есть в Яндекс станции «Алиса», и в нашем спектакле тоже будет сцена про это. Сейчас везде пробуют использовать нейросети. Даже художники борются с тем, что сейчас в искусстве нейросети гораздо быстрее и, может быть, в чем-то лучше. Поэтому мы с детьми задались вопросом: хорошо это или плохо? Это довольно серьёзный вопрос. Если взять людей старше 60 лет, то для них это совершенно новый мир. Они даже не представляют, что это такое, и им это кажется страшным. А вот для молодого поколения это кажется чем-то крутым и интересным. Сейчас существует чат GPT. В мое время, когда я училась в институте, его не было. И приходилось все писать самой, с помощью интернета какие-то данные находить. В моей сфере деятельности, в области искусства и актёрского мастерства, есть литература, которую невозможно найти в интернете. Раньше мне приходилось брать талоны в библиотеку, чтобы получить доступ к нужным материалам. Сейчас у нас есть чат GPT, где ты можешь найти всю необходимую информацию. Возможно, ты даже сможешь составить сценарий или подготовить декларацию — всё, что угодно. У меня образовались сомнение: новые технологии — это что-то новое, крутое, и то, что нам в жизни поможет очень сильно, или это что-то подпортит. Потому что с помощью новых технологий можно подделать фото, видео, это очень опасно. Или всё-таки нужно стремиться к нашим бабушкам, дедушкам, которые копают грядки, сидят в огороде, у них совершенно другая жизнь. Я даже знаю некоторых людей в Псковской области, которые до сих пор не меняют паспорт на российский, потому что отрицают все новые чипы, коды, карты и всё остальное. Всё-таки вместе с детьми, ставя спектакль, я пришла сама лично к выводу, что технологии — этого совершенно не зло. И реальная жизнь, к которой стремятся наши бабушки и дедушки, — прогулки, активный отдых и так далее, — тоже не всегда является идеальной. Для детей, особенно современных, часто является проблемой необходимость оторваться от компьютера или планшета и заняться чем-то другим. Их постоянно куда-то зовут и тянут, и это тоже не всегда плохо. Самое важное — найти баланс между этими двумя аспектами жизни.

Скриншоты из тизера

- Была ли сложность в сочетании литературной основы и танцевального языка?

- Для меня не было никаких сложностей, потому что я сама с 8 до 17 лет занималась народными танцами в «Русских узорах». Я считаю, что танец — это лучшее средство выразить эмоции и чувства в театральном спектакле. Не нужно даже слов — достаточно лишь движений. Поэтому во всех своих постановках я всегда использую хореографическое искусство. Танец становится ярким перфомансом, который придаёт спектаклю современность.

- Кто ваша аудитория — на спектакль зовете детей? Или постановку будет интересно посмотреть и взрослым? Какую реакцию вы ожидаете от псковских зрителей?

- Спектакль подходит для зрителей любого возраста. Его сможет понять даже шестилетний ребёнок, ведь в основе лежит история любви. Премьера назначена на 14 февраля, День всех влюблённых. Поэтому в спектакле есть не только строки о социальных сетях и технологиях, но и размышления о жизни в целом. Спектакль будет интересен и пятилетним детям, ведь он наполнен яркими красками, множеством реквизита, танцами и стихами. Даже если на просмотр придут мама и бабушка, им всё будет ясно, понятно и интересно. Особенно любопытно, как отреагируют зрители. Я думаю, что люди смогут понять, о чём идёт речь, как это работает и что это значит. Мне было бы любопытно узнать, как отреагировали бы наши бабушки и дедушки, представители старшего поколения, на эту тему. Мне кажется, что у них это вызовет внутренний диалог. Будет интересно понять, согласятся ли они с нашим выводом. Финал спектакля мы придумали сами, так как у Маркеса, как я говорила ранее, нет финала в этом рассказе. Я открою вам секрет: в конце спектакля мы приходим к выводу, что виртуальный мир и реальный должны сосуществовать, и во всём нужно знать меру.

Беседовала Олесия Кривченкова