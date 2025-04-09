Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!». ФОТОРЕПОРТАЖ

В честь празднование 80-летия Великой Победы 9 мая на улице Ленина в Пскове проходит спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», участие принимают свыше сотни музыкантов, актёров театра и кино. Уникальное событие перенесло зрителей в атмосферу мая 1945 года.
Для гостей организовали праздник с многочисленными интерактивными площадками: здесь есть атмосферный «блошиный» рынок, уголок настольных игр, кинотеатр на открытом воздухе, спортивная зона ГТО для проверки своей физической формы и танцевальная площадка, где можно провести время под мелодии, звучащие из старинного патефона.
Самые яркие моменты грандиозного праздника, посвященного Победе, смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.