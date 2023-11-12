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День Псковской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ

День Псковской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 10:30 состоится торжественное открытие в зоне культурных инициатив. В 18:00 выступит ансамбля «Сказ». А в 19:30 коллектив проекта «Лиза Матрешка» исполнит свой репертуар.

Весь день, 20 декабря, на стенде Псковской области будут проходить интерактивы, розыгрыши, выставка артефактов, мультимедийные спектакли в «Варлаамовской башне» и виртуальная велопрогулка по Псковской области.

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Напомним, посетить стенд Псковской области и другие экспозиции выставки «Россия» можно со вторника по четверг с 10.00 до 21.00, с пятницы до воскресенья с 10.00 до 22.00. По понедельникам на площадке технический день — экспозиции недоступны для посещения.

Выставка «Россия» работает на ВДНХ в Москве до 12 апреля. Вход бесплатный.