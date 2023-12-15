Культура

Опубликована программа дня Псковской области на выставке «Россия»

День Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве состоится 20 декабря. Программу мероприятий Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе правительства области.

Напомним, посетить стенд Псковской области и другие экспозиции выставки «Россия» можно со вторника по четверг с 10.00 до 21.00, с пятницы до воскресенья с 10.00 до 22.00. По понедельникам на площадке технический день — экспозиции недоступны для посещения.

Выставка «Россия» работает на ВДНХ в Москве до 12 апреля. Вход бесплатный.