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Культура

Опубликована программа дня Псковской области на выставке «Россия»

17.12.2023 18:44|ПсковКомментариев: 0

День Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве состоится 20 декабря. Программу мероприятий Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе правительства области.

 

Напомним, посетить стенд Псковской области и другие экспозиции выставки «Россия» можно со вторника по четверг с 10.00 до 21.00, с пятницы до воскресенья с 10.00 до 22.00. По понедельникам на площадке технический день — экспозиции недоступны для посещения.

Выставка «Россия» работает на ВДНХ в Москве до 12 апреля. Вход бесплатный.

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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