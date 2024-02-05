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Псковичи выстроились в очередь за солянкой-рекордсменкой в Финском парке

Посетители выставки «Россия начинается здесь», посвященной 80-летию Псковской области, выстроились в гигантскую очередь за солянкой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото Андрея Николаева.

Организаторы сварили из 26 ингредиентов 2775 литров солянки. Предыдущий рекорд почти в 10 раз.

Фото Андрея Николаева.

Псковичи 31 августа превзошли повара Андре Домке из Германии, сварившего 268 литров супа.

Фото Андрея Николаева.

Это уже третий суповой рекорд Псковской области: в июне в регионе установили рекорд России по щавелевому супу, а в 2023 году на фестивале «Наше море» в Гдовском районе сварили самую большую уху в мире.

Фото Андрея Николаева.

Сильный ветер и непогода не помешали псковским умельцам сварить самый большой чан с солянкой. Теперь каждый желающий может бесплатно получить порцию наваристого блюда.

Фото Андрея Николаева.