Утилизационный сбор: ход маркетологов или новая реальность?

Минпромторг поддержал предложение российских автокомпаний и подготовил изменения для расчета утильсбора. Правила должны были вступить в силу с 1 ноября 2025 года.

Изображение: «Шедеврум»

Эта новость просто повергла в шок всех автовладельцев. А с учетом того, что предыдущие корректировки 2024 года, когда в сентябре приняли постановление №1255, установившее индексацию до 2030 года, вступили в силу, то ни у кого и мыслей не возникло, что в ноябре нас не ждут новые реалии.

Информация мгновенно разлетелась по всем новостным пабликам и каналам. А дальше? А дальше новости про ожидание роста цен, многие покупатели и импортеры стали рассматривать более быстрые сделки, напряжение среди представителей бизнеса и потребителей. И, как следствие на этой волне слухов, по данным «ФедералПресс», порт Владивостока в октябре оказался просто перегружен авто из Азии. Перегонщики отказывались брать новые заказы, таможня работала на предельных мощностях загрузки. А те, кто не хотел ждать или боялся обмана со стороны «перекупов», скупали массово новые китайские авто в автосалонах своего региона.

Но в ноябре автовладельцы смогли выдохнуть. Дата внесения поправок была изменена на 1 декабря. Решение было принято по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова для того, чтобы граждане, заказавшие машины с мощностью двигателя свыше 160 л.с. до утверждения новых ставок, успели вывезти их из Китая и Кореи. Однако волна слухов о том, что это все маркетинговый ход, меньше не стала. И многие до сих пор уверены, что и в декабре будет перенос даты о внесении поправок.

Сегодня утилизационный сбор - это маркетинговый инструмент, замаскированный под заботу об экологии.

Для государства - это способ защитить локальных производителей и стимулировать импортозамещение, для автокомпаний - это отличная легенда, чтобы объяснить рост цен и показать так называемую «экологическую ответственность», для нас покупателей - это попытка убедить, что, переплачивая, мы вкладываемся в «зеленое» будущее.

И я, как человек, который владеет японским авто с 2-литровым двигателем и мощностью 211 лошадиных сил, понимаю, что, если поправки вступят в силу 1 декабря, то мне придется пересесть или на отечественный автопром, или на зарубежную малолитражку, потому что платить за новую реальность я буду просто не в состоянии. Но ни того, ни другого мне делать абсолютно не хочется.

И знаете, а ведь отчасти - это работает. Когда цену повышают «из-за экологии», это звучит гораздо благороднее, чем «из-за курса логистики». Ну, а мы, автовладельцы, ждем 1 декабря, и тогда уже будем снова смотреть на ситуацию и прогнозировать развитие событий.

Элеонора Миллер