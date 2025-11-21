Блоги / Элеонора Миллер

ИИ против ностальгии из детства

Я думаю, что если у вас спросят: «Какая реклама у вас ассоциируется с Новым годом?» - то в голове непременно прозвучат слова: «Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит…»

И действительно, вот уже больше 20 лет предстоящий праздник Нового года сопровождается именно этой песней из рекламы Coca-Cola. Вы можете не любить этот сладкий газированный напиток от слова совсем, но эти яркие новогодние огни и эти праздничные грузовики среди снежных сугробов притягивают внимание. С появлением этой рекламы понимаешь, что Новый год уже совсем близко.

Официально компания прекратила свою деятельность в Российской Федерации в 2022 году, поэтому реклама не выйдет в эфир и не будет показана на наших экранах. Но, думаю, что сейчас со мной многие согласятся - это всегда была самая яркая и самая волшебная реклама на нашем телевидении. Рынок по производству этого напитка заняли другие компании, и уже грузовики этих компаний мчат в российской версии рекламы, но ностальгию никто не отменял.

Итак, вернемся все-таки к компании Coca-Cola, которая всегда выделяла огромный бюджет на новогодний ролик, а его подготовка длилась почти целый год. Над его созданием обычно трудилась целая команда с численностью более, чем триста человек.

И, хотя первая критика появилась в 2024 году (именно в этом году внедрили первую генерацию с ИИ), кардинально все изменилось в 2025 году, что вызвало просто сумасшедший резонанс по всему миру. В этом году компанией Coca-Cola было принято решение полностью сгенерировать ролик с помощью искусственного интеллекта, а акцент сделать не на людях, как это было до этого, а на животных. Его покажут в 140 странах мира. Такое решение (генерация с ИИ) позволит компании не только существенно сократить средства на рекламный бюджет, но и собрать ролик всего за месяц, вместо года, как это было раньше. Реклама состоит из 70 тысяч видеофрагментов, а чтобы их собрать в единое целое, потребовалось всего лишь пять специалистов по искусственному интеллекту.

Кадр из « Рождественского ролика » Coca-Cola

После того, как ролик стал доступен к просмотру в сети, пользователи просто завалили его гневными комментариями. Одни называют его «уродством» и удивляются, что компания им хвастается и восхищается. Другие указывают на отсутствие стилевого единства, неестественность движений животных и плоскую картинку, хотя генерация рекламы в десять раз выше, чем в 2024 году. Другие называют эту рекламную кампанию - «креативной несостоятельностью».

Лично мое мнение, что это просто милый мультяшный ролик и не более того. Нет того самого эффекта волшебства, когда ты, затаив дыхание, смотрел его от начала до конца... И пусть сейчас «на каждом углу» говорят, что будущее за искусственным интеллектом, но нам, русским людям, так хочется душевности и теплоты, пусть даже и от рекламного ролика.

Элеонора Миллер