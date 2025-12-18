Блоги / Элеонора Миллер

Социальные сети: только с 16 лет?

Вслед за пока еще частичной блокировкой WhatsApp* и блокировкой игры миллиона детей Roblox последовало новое предложение - ограничить допуск к социальным сетям детей до 16 лет.

С таким предложением выступил член Общественной палаты Евгений Машаров. Никакой конкретики, как это все можно осуществить - нет. Единственная пометка по этому поводу - установить доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту.

Первая моя реакция, как мамы сына подростка, - безусловно, облегчение. Невозможно физически отследить то количество чатов, в которых он находится. И, порой, те ролики, которые он смотрит, повергают меня в шок. Но хорошенько порассуждав на этот счет, я поняла, что предложение будет крайне бессмысленным - и снова весомую статью бюджета просто «сольют» в никуда.

Информационный мир настолько шагнул вперед, что сейчас у каждого школьника есть хотя бы одна социальная сеть, где он проводит время. А школьные чаты? Они все «завязаны» там. Не будем отрицать тот факт, что дети сейчас намного быстрее разбираются и адаптируются к нововведениям в интернете.

К чему я это веду? А к тому, что сделать, например, фото паспорта через все ту же нейросеть, на которой подростку будет 16 лет, им не составит никакого труда. Я уверена, что будут и другие лазейки - это просто вопрос времени. Картина мира современных подростков настолько изменилась, что, если мальчишки и девчонки 25 лет назад стремились всеми способами выйти во двор, чтобы гулять, играть и общаться с друзьями, то сейчас дети не представляют свою жизнь без гаджетов. Даже путь до школы многие проводят с телефоном в руках.

И, как мне кажется, куда более эффективнее - направить средства на воспитание моральных норм у детей, а также жесткое отслеживание и блокировку неприемлемого контента - это способ сделать социальные сети безопасными. Тогда их блокировка не потребуется вовсе.

Запрещать и не создавать никакой альтернативы - это путь к тому, что на рынке услуг просто добавится работы тем, кто найдет способ, как все это обойти.

Элеонора Миллер

* принадлежит Metа, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ