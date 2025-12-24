Блоги / Элеонора Миллер

Сколько стоит Новый год?!

До одного из самых главных праздников страны остаются считанные недели. Паблики в социальных сетях пестрят развлекательными программами, рестораны разнообразием праздничных блюд, гипермаркеты новогодними игрушками и мишурой.

Изображение: Gemini

Наступает время предпраздничной суеты, когда на дорогах часовые пробки, а в супермаркетах условно борьба за зеленый горошек. Дети пишут письма Деду Морозу, мужья ломают голову, что подарить женам и т.д. Страна переходит в режим «не ешь - это на Новый год».

И, если одни предпочитают готовиться постепенно к празднику, закупая подарки в сезон «чёрной пятницы», чтобы потом не остаться без рубля, то другая категория откладывает все на последний момент, что может значительно ударить по карману.

Кто-то предпочитает тихий семейный праздник под салат «Оливье» и «Иронию судьбы», а кто-то гуляет с размахом, встречая бой курантов в фешенебельном ресторане с фейерверками и шоу-программой. Но давайте попробуем «прикинуть» во сколько обойдется псковичам самый волшебный праздник года?!

Итак, стоимость жизни в Пскове и Псковской области по чуть дешевле в целом, чем в среднем по России. По одной из оценок, примерно на 4,3% (исходя из данных mylifeelsewhere.com), хотя некоторые категории, такие как транспорт, одежда и развлечения наоборот могут быть дороже, чем в среднем по России - утверждает все тот же источник. И не для кого ни секрет, что средние зарплаты в регионе, по местным данным, далеки от столичных, поэтому покупательная способность гораздо ниже, чем в столице.

Давайте рассмотрим три варианта сценария для семьи из 3-4 человек. Опираться будем на среднероссийские данные по расходам. За основу возьмём данные ВЦИОМ, скорректировав их с поправкой на инфляцию за 2025 год и с учетом нашего Псковского региона.

Итак, те, кто выбирают тихий ужин в Новогоднюю ночь в кругу семьи без каких-либо излишеств и деликатесов, без выездов и развлечений, с чисто символичными подарками, могут уложиться в сумму до 15 000 рублей.

Классический же Новый год: праздничный стол (с салатами, напитками «обычной нормой»), подарки близким, расходы на новогодний декор - все в рамках разумного и без излишеств - могут уложиться в бюджет 25 000-35 000 рублей.

Ну, а тем, кто выбирает праздник с душой и размахом, - придется раскошелиться. Праздничный стол с деликатесами, фейерверками и салютом, с приглашенным Дедом Морозом для поздравления детей, подарками и декором обойдется от 40 000 и выше.

А если вы планируете встречать Новый год вне стен дома, то цены зависят от выбранного вами заведения. По данным, опубликованными ресторанами города Пскова, на одного взрослого человека стоимость начинается в среднем от 12 000 рублей, хотя есть и заведения, где стоимость на человека приближается к 30 000 рублей. А если учесть макияж и укладку для мамы, праздничную одежду для всей семьи, подарки близким, такси в новогоднюю ночь, то цена празднования, напомню, на семью из 3-4 человек, будет начинаться от 50 000 рублей.

Каким будет ваш праздник - выбирать, безусловно, только вам. Я же вам желаю, чтобы он был веселым, ярким, запоминающимся и принес много положительных событий в новом 2026 году.

Элеонора Миллер