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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН…

В этом году Псковской Ленте Новостей исполняется 25 лет. «Поэт и правдоруб» так проникся этой внушительной датой, что сочинил по этому поводу песню и вышел из своего подполья, чтобы поздравить ПЛН с 25-летием.