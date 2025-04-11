Блоги / Николай Рассадин

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о нелегкой судьбе ректоров

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На этот раз «поэт и правдоруб» сочинил песню о нелегкой судьбе ректоров российских вузов.

Мне все равно.

С животными и так слишком много возятся, это уже какая-то зоошиза.

Это будет очередной ненужный институт и пустая трата средств.

У каждого домашнего животного уже есть омбудсмен — это хозяин.

Хорошая идея, но сначала нужно начать нормально защищать права людей.

Разумеется, это поможет лучше защищать животных.

Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о нелегкой судьбе ректоров

«Прессинг»: Казус Ильиной, мастера сушеного пресс-релиза и сладкие сны госпропагандистов. ВИДЕО

Карту VIP-обслуживания в аэропортах 130 стран мира нашли у ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

«Три мудреца»: Скандал с ректором ПсковГУ — репутационные потери или «окно возможностей»? ВИДЕО

Олег Брячак о разочаровании в ректоре ПсковГУ: Человек оказался без стыда и совести

Полиция опубликовала фото дорогостоящего гардероба и украшений Натальи Ильиной

«Дневной дозор»: Как скажется на регионе и судьбе опорного вуза скандал с ректором ПсковГУ?

Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина проживала в люксовом номере отеля

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина вступила в преступный сговор с лаборантом

Наталью Ильину обвиняют в присвоении 10 млн рублей

Искусствовед Тамара Шулакова о «деле Натальи Ильиной»: За державу и за науку обидно

Ректора ПсковГУ Наталью Ильину арестовали на два месяца

Виктор Антонов о задержании ректора ПсковГУ: Такая слава авторитета не прибавит

Ходатайство об избрании меры пресечения Наталье Ильиной продолжат рассматривать в закрытой форме

Экс-преподаватель ПсковГУ Константин Шморага: Вуз был практически уничтожен за время руководства Натальи Ильиной

Меру пресечения для ректора ПсковГУ Натальи Ильиной избирают в суде

Закономерный итог эпохи Ильиной

Материал по «делу Ильиной» поступил в Псковский городской суд

Жила по понятиям: «мёртвые души» и «автоматы» ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

Игорь Дитрих: Задержание ректора ПсковГУ — это удар по рейтингу всех уровней власти

Юрий Демьяненко: Репутация ПсковГУ падала постепенно

Дмитрий Шахов: У следствия должны быть железобетонные доказательства, чтобы задерживать ректора ведущего вуза

Сергей Вертешев: Задержание ректора Натальи Ильиной сильно подорвет авторитет ПсковГУ

Джемал Малышев: Наталью Ильину задержали, чтобы исключить влияние на расследование

Опубликовано видео задержания ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов

SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве

В отношении ректора ПсковГУ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества