Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как уменьшить платежи за землю?
Дом от А до Я
Где переобуть машину?
умное освещение
Сапоги на первые морозы
30 лет успеха
Инвестклимат - благоприятный
и снова #Пушкинбал
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Премия «Бизнес-Успех» Псков, 3 октября
Я/Мы… Право на мнение
Как сделать дома тепло
Телефон прямого эфира 56-73-72
Юрий Стрекаловский Публикаций: 18
02.10.2019 17:010 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Памяти Виталия Скнара 20.09.2019 10:340 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Девятый шедевр Тарантино (18+) 10.09.2019 10:520 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Сад без садовника 30.08.2019 16:111 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: мысли о главном архитекторе Пскова 21.08.2019 14:555 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: оставьте в покое центр Пскова Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 29.09.2019 10:276 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 29.09.2019 14:1215 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 01.10.2019 13:433 Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов 30.09.2019 19:4613 Ульяна Михайлова допрошена в качестве подозреваемой 29.09.2019 12:362 В России изменился список документов для приема на работу
Блоги / Юрий Стрекаловский

«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Памяти Виталия Скнара

02.10.2019 17:01|ПсковКомментариев: 0

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.
Теодор Адорно.

Здравствуйте, уважаемые слушатели «Эхо Москвы» в Пскове в эфире «Культурная контрреволюция» и Юрий Стрекаловский, ее ведущий.

Вот после этого бодрого вступления, которое полгода назад мы придумали и которое звучит перед каждой передачей, даже не знаю как говорить о том, о чем сегодня собираюсь. Потому что хотел говорить о совсем другом, и, хотя передача – по замыслу - некий «культурный обзор», но жизнь вносит свои коррективы, порой печальные.

Я уже несколько дней под сильнейшим впечатлением и не могу от него отделаться, от печального события, которое меня коснулось, - смерти моего хорошего знакомого и не последнего человека в нашем городе, настоятеля церкви Успения Божьей Матери от Парома. Для тех, кто не очень хорошо ориентируется — это очень красивая церковь рядом с Ольгинским мостом, где кованая птица вечно и всегда сидит на кресте, и когда она оттуда улетит, произойдет что-то плохое, так говорят.

Протоиерей Виталий Скнар умер в воскресение, 15 сентября, вчера мы его похоронили. Это событие, о котором я хотел бы сказать в сегодняшней передаче. Не потому, что это был мой знакомый, когда-то друг, а потому, что это настоятель одного из крупнейших храмов нашего города, одного из шедевров псковской средневековой архитектуры. Храм этот впервые упоминается в 1444 году, а в том виде, в котором он сейчас существует, он в целом сложился уже в начале 16 века, в 1521 году и с незначительными перестройками дошел до нашего времени.

Надо сказать, что мы в Пскове избалованны, и, находясь в контексте нашего необычного города, порой не понимаем, не осознаем, чем мы обладаем. Архитектура такого уровня у нас почти рядовая, но если бы такой храм как Успения от Парома находился где-то в другом месте, то он был бы главной городской жемчужиной, туда ходили бы толпы туристов и вокруг него происходила бы какая-то особая жизнь. Словом, нам с одной стороны везет, с другой - мы не ценим того, что имеем. И, в частности, нам нужно понимать, что настоятель такого храма, каким является Успение от Парома, одного из крупнейших и прекраснейших в нашем городе, - это должность, которая имеет, мягко говоря, отношение к культуре и очень важно, кто эту должность занимает, что за человек. Это ничуть не менее важно, чем, например, директор театра или художественный руководитель филармонии.

Мы с отцом Виталием познакомились 20 лет назад, в конце 1990 годов, а именно в 1999 году, когда он совсем молодым священником, - ему было 26 лет - стал настоятелем этой церкви, а мою хорошую подругу, которая вместе с отцом Виталием работала в Псковском духовном училище, преподавала музыкальные теоретические дисциплины, пригласили быть там регентом. И в течение нескольких лет я был прихожанином этого храма и пел там в хоре. Так мы познакомились.

Я бы не хотел, чтобы передача превратилась в некролог, но пару слов о покойном отце Виталии нужно сказать. Это был человек весьма образованный, он преподавал богословские дисциплины в Псковском духовном училище, сам был выпускником Санкт-Петербургских духовных школ. О нем говорили (и его можно было видеть в этом качестве), что он человек очень добрый, несколько неорганизованный (мне кажется, он никогда в жизни никуда не пришел вовремя), но при этом нужно сказать, что у него было два чрезвычайно важных на такой позиции настоятеля древнего и очень ценного храма качества. Во-первых, он был человеком принципиальным - при всей своей доброте. И надо сказать, что он никогда не сделал ничего подлого, чего, вероятно, от него когда-то ждали. Например, когда в недоброй памяти время, было судилище над отцом Павлом Адельгеймом, то единственный, насколько я помню, клирик Псковской епархии, который отказался принимать в этом участие — был как раз отец Виталий.

Когда разоряли Мирожский монастырь то же самое происходило. Он просто сказал — я не буду в этом участвовать и подписывать ничего не буду, и голосовать не буду. И надо представлять ситуацию в Русской церкви, чтобы понять, насколько это сложно – так сделать. Потому что священник у нас - это человек, обремененный семьей и у него никаких других возможностей для заработка, кроме как кормления от престола нет. И ты очень зависим от церковного начальства. Сказать церковному начальству: «нет, потому что это идет поперек совести», а у тебя нет никаких «спасательных кругов»: ты не священник, который одновременно врач или профессор в институте, ты лишь от алтаря кормишься. Вот такая принципиальность и отвага дорого стоит и говорит о серьезных человеческих качествах, достойных. Слава Богу тогда, благодаря заступничеству прихода, отцу Виталию ничего не было, хотя, конечно, никакой карьеры церковной он не сделал, и всю жизнь прожил очень бедно по нынешним-то мерках. Он умер в 46 лет, у него осталось пятеро детей, и когда мне рассказывают про каких-нибудь попов на мерседесах и страшно богатых, мне достаточно представить его детей и вдову, чтобы эти глупости перестать слушать.

Это первое — принципиальность.

А второе… Я сейчас расскажу одну историю, когда мы с ним, можно сказать, поссорились. В начале нулевых вдруг появилась возможность сделать в этой церкви новый иконостас. Надо сказать, что в храме сохранился иконостас без икон. И к тому времени, когда это все было в руках у отца Виталия, он был ободранный, с облупившейся позолотой, и, мягко говоря, неказистый иконостас.

У него появилась удивительная идея, он мне сказал — мы это сейчас все снесем и закажем в Москве красивый, новый, древний иконостас. Вот точная цитата — «красивый, новый и древний». Какую-то цену он еще называл, вроде бы 500 долларов за квадратный дециметр.

Конечно, с одной стороны это смехотворно, с другой стороны, к сожалению, это говорит об уровне понимания церковных древностей, которое тогда было у молодого священства, да и сейчас, боюсь, часто такое есть, поэтому очень радостно, что сейчас как раз в Псковской епархии эта ситуация стремительно исправляется, у нас действует служба епархиального Древнехранителя, и теперь все идеи насчет того, что «мы древнее снесем и закажем новое древнее», они не кажутся такими естественными, какими казались, боюсь, тогда, уже почти 20 лет назад, отцу Виталию.

А тогда мы с ним едва не поссорились, потому что я ему объяснял, что иконостас, который там сейчас есть, отнюдь не лишен художественной ценности, мягко говоря. Что, хотя он и практически без икон, (а иконы там были совершенно потрясающие — 15 века, они там в собрании Псковского музея, их когда-то давно изъяли), сам пустой иконостас оставался там, он мало исследован толком до сих пор, понятно, что он барочный, мне кажется, что там есть детали и более раннего периода, там прекрасно сохранилось навершие, такой луковичный тимпан с басмой, он может быть и более ранний.

Ну и вообще этот подход, что не ты это все устроил и не тебе это все ломать, уж тем более когда есть такое понятие как памятник и его неотъемлемая часть: интерьер; в общем это все приходилось объяснять, причем в тот момент приходилось объяснять довольно жестко, с привлечением органов охраны и местного отделения общества охраны памятников, то есть составлять всякие протоколы и так далее. Это все происходило по моей инициативе и, как вы понимаете, между друзьями это все трудно прожить, это приводит к ссорам.

Но вторая черта, о которой я хотел сказать: это человек, который умел учиться и принимать другое мнение. Поэтому иконостас был сохранен, ничего там не было снесено, разумеется. Более того, хотя сейчас там и написаны новые иконы, которые вставлены в пустующие и зиявшие когда-то рамы, но бережно сохраняется всё старое, историческое - вплоть до деталей и частиц сохранившейся резьбы и прочего декора, а также небольших фрагментов живописи. Это все в храме сохранялось под надзором профессиональных реставраторов, с заклейками, как полагается.

Словом, это умение признать свою неправоту и исправиться, для того, чтобы не утвердить свою значимость, а чтобы жило общее дело, это, конечно, было свойственно отцу Виталию и очень важно для человека, который отвечает за то, что тебе досталось и сделано не тобой, а сделано когда-то другими людьми очень давно, и чего-то может быть ты даже не понимаешь, почему, зачем и как они это сделали, надо просто это любить и хранить.

Вот 20 лет один из лучших храмов Пскова, храм Успения от Парома, был в руках отца Виталия, теперь это место осиротело, не знаем, кто придет ему на смену. И еще раз повторюсь, это событие, несомненно, имеет отношение к культурной жизни нашего города.

Тут неожиданно со мной связалась какая-то художница из Вены, она занимается каким-то акционизмом, она просила меня написать какое-то короткое исследование о современной художественной жизни Пскова.

Так вот, конечно же, первое, что лезет в голову — это разные художественные объединения, которые у нас есть, театр, филармония, нонконформисты и так далее. Но если вдуматься, все это чрезвычайно провинциально и подражательно, иногда по-хорошему провинциально, часто по-плохому.

А то, что делает Псков уникальным и сопоставимым с другими точками на карте мирового искусства, это по-прежнему древнее наследие. И это древнее наследие — это не застывшие памятники, которые стоят и вокруг них нужно ходить и показывать туристам. Памятники эти живут, они продолжают жить своей жизнью, и тот, кто сейчас в этом памятнике находится, в чьих руках он находится, чье дыхание согревает этот памятник, и кто меняется под влиянием этого памятника - это и есть на самом деле содержание художественной жизни современного Пскова.

А даже не спектакли, которые ставят в театре, при всей моей любви к этому виду искусства.

М вот второе, о чем я хотел бы рассказать, это то, что меня сильно потрясло буквально на этих днях - сам чин погребения и отпевания священника, бывшего настоятеля храма Успения от Парома.

Мне довольно трудно сформулировать то, о чем я хочу сказать. Это было сильное эстетическое впечатление. Причем эстетическое впечатление в таком разрезе, когда это очень связано с жизнью.

Сама смерть этого священника была особой. Он в воскресение пришел на службу, стал творить проскомидию, это такое начало христианской литургии, с точки зрения прихожанина это еще до начала службы, священник готовится к службе и молится у Престола. Ему стало плохо, он отложил в сторону свои священнические сосуды, вышел и попросил о помощи. Его отвезли в больницу, диагностировали инсульт, приступ стабилизировали, а вечером он тихо умер. Остановилось сердце. Я напомню, ему было 46 лет, 20 из них он прослужил на одном месте, и оставил пятерых детей и вдову.

И вот это все довольно драматично. Если бы это все было описано в романе или показано в спектакле, представьте - это впечатляет, такая смерть.

А потом я оказался на отпевании и, надо сказать, что я впервые был на полном чине священнического отпевания.

Поймите меня правильно, я не хожу на похороны как в театр. Даже я еще до такого не дошел.

Но вот этот полный чин отпевания, и полный храм народа, и стройное пение, в котором участвуют друзья и дети человека, который лежит сейчас мертвым телом посреди храма, и совершенно потрясающая литургическая поэзия и специально выбранные многочисленные отрывки из Евангелия, которые читают съехавшиеся со всего города священники, молодые и старые, которые пришли на это осиротевшее место проводить своего собрата: и старейшие священники псковской епархии, которые помнят еще советские гонения, и совсем молодые ребята - которые читают всё это. И потрясающие слова, которые доносятся до нас из глубокой древности, ибо тексты эти написаны еще в середине первого тысячелетия святым Иоанном Дамаскиным, вот один из них:

«Вот лежу возлюбленные мои братья, посреди всех, молчалив и безгласен, уста упразнишася, язык преста и уста препяшася. Руки связастеся, и ноги сплетостеся: зрак изменися, очи угасли, и не видят рыдающих: слух не приемлет печалующих вопля, нос не обоняет кадильного благоухания. Истинная же любовь никогда не умервщляется. Тем же молю всех знаемых и другов моих, помяните мя пред Господом, яко да в день судный обрящу милость на судищи оном страшном»

Это потом, напомню, переработал Алексей Константинович Толстой, а Танеев написал ораторию «Иоанн Дамаскин» на этот текст.

Словом, это было чрезвычайно впечатляюще. И это был такой театр, знаете, подлинный.

Потому что вообще-то нужно помнить, что всякое искусство имеет литургическую основу и когда-то театр был тоже Литургией, мистерией. И нынешний театр - он в самых высоких проявлениях ни в коем случае не развлечение, а способ взять человека и вытащить его к подлинному, настоящему, к пониманию того, что такое смерть, жизнь, любовь и память.

И вот это сочетание древнего храма, современных мне людей, старинного пения, потрясающей литургической поэзии и неслитное и несоединенное сочетание искусства и жизни - потому что это настоящий перед нами лежит умерший отец, муж, друг, собрат, и в то же время мы провожаем его текстами и обрядами, которые являют собой подлинное и высокое искусство - это и есть высокий образец культуры современного Пскова. И полагаю, что в других местах едва ли мы сможем к этому прикоснуться, потому что мы живем в месте особенном, где такое возможно. А в какой-нибудь Анапе или Барнауле такое невозможно. Там только отголоски этого будут.

Как впрочем, отголосками древней традиции является то, что я видел и в чем участвовал вчера.

Вот это проявление культуры, факт культурной жизни нашего города - проводы настоятеля одного из крупнейших храмов Пскова, моего покойного друга отца Виталия Скнара я и хотел сделать темой сегодняшней передачи «Культурная контрреволюция».

Большое спасибо вам за внимание, будьте здоровы, берегите себя. До свидания.

Теги: #эхо москвы в пскове #культурная контрреволюция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 539 человек
02.10.2019, 17:010 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Памяти Виталия Скнара 02.10.2019, 17:000 Дмитрий Олюнин представил стратегию развития банка ВТБ на заседании Консультационного совета акционеров 02.10.2019, 16:590 В «Акваполисе» отметили День пожилого человека 02.10.2019, 16:241 «Ростелеком» обеспечил «умным освещением» улицы Пскова
02.10.2019, 16:230 Работники ГП ПО «Фармация» отмечены профсоюзными наградами в связи с 75-летием предприятия 02.10.2019, 16:171 Архитектор провалов 02.10.2019, 16:030 ВТБ Капитал Инвестиции и НПФ «Сафмар» договорились о сотрудничестве 02.10.2019, 15:541 В Великих Луках определен подрядчик для строительства детского сада на улице Заслонова
02.10.2019, 15:390 «Годная шинка»: где псковичам переобуть машину дешевле, быстрее и надежнее 02.10.2019, 15:2227 Я/Мы… Право на мнение 02.10.2019, 15:080 «Дом Советов» с Андреем Козловым. ВИДЕО 02.10.2019, 15:051 В Псковской области несовершеннолетние осужденные сходили в театр и библиотеку
02.10.2019, 14:560 Руководитель Псковского Гидрометеоцентра рассказала, когда в регион придет снег 02.10.2019, 14:520 В РЖД рассказали о ценах на билеты в 2020 году 02.10.2019, 14:330 Скидки на окорок и корейку будут действовать в магазинах «Деревня Соловьи» до конца октября 02.10.2019, 14:260 Псковичи могут читать бесплатно 55 тысяч книг онлайн
02.10.2019, 14:181 Пятилетний план развития Псковской области обсудил губернатор с руководителями предприятий 02.10.2019, 14:070 В ПсковГУ пройдет образовательный интенсив по геймификации 02.10.2019, 14:000 В «Доме Советов» глава комитета по экономической политике и АПК Псковского областного Собрания Андрей Козлов 02.10.2019, 13:593 Более половины россиян не захотели отправлять детей на учебу за рубеж
02.10.2019, 13:490 Более 300 заявок подано на участие в областной ярмарке «Осень - 2019» 02.10.2019, 13:420 Псковский Красный Крест организовал юбилейное торжество для ветерана труда 02.10.2019, 13:340 ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду 02.10.2019, 13:250 Выставка произведений художника – архитектора Геннадия Дирко откроется в Пскове
02.10.2019, 13:170 Псковская трудовая инспекция оштрафовала порховский агрохолдинг 02.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым 02.10.2019, 13:031 Умер известный чешский певец Карел Готт 02.10.2019, 12:510 Псковские депутаты обсудили взаимодействие с ветеранами
02.10.2019, 12:450 Торошинские школьники приняли участие в квесте «Праздник национальной кухни» с иностранными студентами ПсковГУ 02.10.2019, 12:380 Полицейские встретились со школьниками из Палкинского района 02.10.2019, 12:3612 Ульяна Михайлова предлагает представителям власти определить дату слушаний по строительству завода «Титан-Полимер» 02.10.2019, 12:291 Более тысячи школьников со всей России посетят Псковский драмтеатр этой осенью в рамках программы «Моя Россия»
02.10.2019, 12:280 В Великих Луках четверо молодых людей задержаны при попытке угнать «Фольксваген» 02.10.2019, 12:191 В Овсище в Пскове отпраздновали День пожилого человека 02.10.2019, 12:120 Госпредприятие «Фармация» отметило 75 лет со дня образования 02.10.2019, 12:050 Сотрудники кадровой службы ИК-2 провели ярмарку вакансий
02.10.2019, 11:541 Более 21 тысячи пассажиров за год воспользовались авиарейсом Москва-Псков-Москва 02.10.2019, 11:540 В Псковской области запрещен ввоз 45 тонн семян шоколадного дерева 02.10.2019, 11:460 Псковичи приняли участие во Всероссийском съезде директоров культурно-досуговых учреждений в Уфе 02.10.2019, 11:410 Юрий Лымарь оставил пост руководителя псковского УФСИН и возглавил управление в Пермском крае
02.10.2019, 11:280 Полицейские раскрыли кражи велосипедов в Псковской области 02.10.2019, 11:232 Банк «Открытие» выдал 1 млрд рублей по программе субсидирования Минэкономразвития 02.10.2019, 11:220 В Псковской области стартовал второй этап Всероссийской тренировки по гражданской обороне 02.10.2019, 11:170 Уроки налоговой грамотности для школьников прошли в Псковской области
02.10.2019, 11:071 Директор псковского социального учреждения присвоил более 150 тыс. рублей 02.10.2019, 11:050 «Дом Советов»: Проблемам и успехам псковского села будет посвящен прямой эфир с депутатом Андреем Козловым 02.10.2019, 10:507 Археологическое общество Псковской области приглашает на раскопки в Печоры 02.10.2019, 10:410 Россельхознадзор предотвратил ввоз в Псковскую область двух тонн «небезопасного» французского корма для кошек и собак
02.10.2019, 10:390 Жители деревни Родина двое суток провели без воды 02.10.2019, 10:369 С 1 декабря экскурсоводы будут платить за право проведения экскурсий в Псковском кремле 02.10.2019, 10:320 Квартиросъемщик ограбил хозяев в Великих Луках 02.10.2019, 10:280 Женсовет Псковского филиала Академии ФСИН России строит планы на ближайшую перспективу
02.10.2019, 10:193 Возле детского сада «Кораблик» в Пскове завершается комплексное благоустройство 02.10.2019, 10:060 34-летняя воровка украла алкоголь из магазина в Пскове 02.10.2019, 09:570 Назван новый чемпион Псковской области по шахматному блицу 02.10.2019, 09:370 «Росконтроль» назвал опасные для здоровья куриные крылья
02.10.2019, 09:260 Пенсионерка из Пустошки оштрафована за сбыт опасного алкоголя 02.10.2019, 09:161 Жизнь у моря улучшает психическое здоровье, доказали ученые 02.10.2019, 09:091 Умер композитор Гия Канчели, написавший музыку к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза» 02.10.2019, 09:080 В «Единой России» запустили «Школу здоровья» для пожилых людей
02.10.2019, 09:050 Ванная горела в коммуналке на улице Вокзальной в Великих Луках. ФОТО 02.10.2019, 09:010 Ягодник потерялся в лесу возле Соснового Бора в Себежском районе 02.10.2019, 08:540 Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов 02.10.2019, 08:410 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ
02.10.2019, 08:320 Средняя зарплата промышленного дизайнера в Пскове почти в два раза меньше, чем в столице 02.10.2019, 08:221 Рестораны в жилых домах оставят на усмотрение властей регионов 02.10.2019, 08:141 Обманутых дольщиков может стать вдвое больше 02.10.2019, 08:000 На исторические беседы при храме Александра Невского приглашают псковичей. РАСПИСАНИЕ
01.10.2019, 22:380 В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя 01.10.2019, 22:160 Островское райпо приступило к ребрендингу 01.10.2019, 21:580 Представители ПсковГУ поделились опытом развития инжиниринга в Пскове 01.10.2019, 21:341 Джастин Бибер сыграл свадьбу
01.10.2019, 21:282 Почти на месяц закрывается для движения улица 23 июля в Пскове 01.10.2019, 21:160 Праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека, прошел в ДК ЛК в Великих Луках 01.10.2019, 21:050 Новые образовательные методики изучает преподаватель ПсковГУ на семинаре в Риге 01.10.2019, 20:590 Со 2 октября изменится схема движения автобусов №№2, 5, 8, 8а в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.