Стало известно расписание автобусов в Пскове и области в новогодние праздники

Стало известно расписание автобусов в Пскове и области в новогодние праздники, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотрансе».

30 декабря и 12 января движение будет осуществляться в режиме рабочего дня.

31 декабря автобусы также поедут по расписанию выходного дня, с более ранним отправлением части последних рейсов от конечных пунктов. 

1 января движение будет осуществляться по расписанию выходного дня, с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов. 

Со 2 по 11 января транспорт по Пскову будет ездить по расписанию выходного дня

Движение общественного транспорта по пригородным маршрутам будет следующим:

Псковский район:

30 декабря движение автобусов будет осуществляться по расписаниям пятницы (учебные дни), исключение маршрут №219а «Псков-Карамышево через Крякушу, Кутузово» будет работать по вторнику.    

Движение автобусов по маршрутам № 126 «Рокоссовского-Старый Изборск», №106 «Старый Изборск-Лавры» запланировано по понедельникам и пятницам без переносов. (2,5,9 января). 30 декабря рейса нет.

С 31 по 11 января включительно действуют расписания каникулярных дней.

31 декабря движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботы (каникулярные дни).

1 января – закрыто движение по всем пригородным маршрутам, за исключением:

  • № 106 « Вокзал-Рябово»: 13:50, 18:30.
  • № 101 «Автовокзал-Торошино»: 15:10; 18:30.
  • № 117 «Автовокзал-Стремутка»: 14:40.
  • № 108 «Автовокзал-Красино»: 16:40.
  • № 115 «Автовокзал-Корлы»: 14:15; 17:30.
  • № 127 «Рокоссовского-Елизарово»: 11:30.
  • № 109 «Автовокзал-Середка»:15:20.
  • № 207 «Псков – Печоры через Старый Изборск» - из Пскова:13:35, 17:25; из Печор: 15:30, 18:45.
  • № 350 «Псков-Печоры через Печки, Лезги» - из Пскова: 12:00; из Печор:16:00.

Со 2 по 11 января движение автобусов будет осуществляться по расписаниям выходного дня по маршрутам:

  • № 101 «Автовокзал-Торошино».
  • № 121 «Рокоссовского-Замошье-Торошино».
  • № 109 «Автовокзал-Середка».
  • № 142 «Рокоссоского-Б. Толба».
  • № 115 «Автовокзал-Корлы» (рейс на 18.40 закрыт).
  • № 108/117 «Автовокзал-Стремутка-Красино».       
  • № 122 «Автовокзал-Шахницы».
  • № 126 «Автовокзал-Старый Изборск-Печоры» - 4 и 11 января по воскресенье (из Старого Изборска-18.35).
  • № 130 «Автовокзал-Крупп».                      
  • № 129 «Автовокзал-Кривск» - закрыт.    

Со 2 по 11 января движение автобусов по маршрутам №№ 213/214 «Псков-Верхолино-Гверздонь-Середка-Псков» осуществляется по каникулярному расписанию действующих дней недели. 7 января движение по маршруту закрыто.

Со 2 по 11 января автобусы по маршруту №106 «Вокзал-Рябово» поедут по расписанию воскресенья.

Со 2 по 11 января планируется движение автобусов по действующим расписаниям дней недели (каникулярные дни) по маршрутам:

  • № 104 «Автовокзал-С/з Кирова-Красные пруды».
  • № 105 «Автовокзал-Хрячова Гора-Назимово».
  • № 114 «Рокоссовского-Большая Дуга».
  • № 107 «Автовокзал-Палкино» (рейсы из Пскова: 6.10 11.15 14.20 18.20).
  • № 127 «Рокоссовского– Елизарово».        
  • № 153 «Псков (Текстильная)-Голубово» (2 января, с 5 по 9 января).
  • № 207 «Псков-Печоры через Старый Изборск»  (экспресс).
  • № 221 «Псков-Осиновичи».
  • № 221А «Осиновичи-Пищевицы-Ладыгино-Осиновичи».
  • № 245 «Псков-Мелетово».
  • № 350 «Псков-Печоры через Печки, Лезги».

Движение автобусов по маршрутам № 180 «Псков-Цапелька», № 181 «Цапелька-Павы», № 318 «Псков-Середка», № 318 «Середка-Балсово» будет осуществляться: 30 декабря, 2 и 9 января- по пятнице; 4 и 11 января -  по воскресенью.

Движение автобусов по маршрутам №124 «Ваулино-Неёлово», №116 «Вокзал-Тямша», №118 «Рокоссовского-Писковичи-Муровицы» запланировано: 31 декабря по расписаниям выходного дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов.

 Маршрут №124 будет ходить по расписанию:

  • 20.34 -   от Ваулино до Неёлово.
  • 20.56 -   от площадь Ленина до Неёлово.
  • 21.20 -   от Неёлово до Ваулино.
  • 21.46 -   от площади Ленина до Ваулино.                               

№116:

  • от Вокзала - 21.18.
  • от площади Ленина -21.30.
  • от Тямши - 22.10 (до площади Ленина).

№118: 

  • от Муровиц  - 21.40 (до Рокоссовского).
  • от Пискович – 21.48 (до Рокоссовского).
  • от Рокоссовского – 21.50  (до Северной).
  • от Рокоссовского – 20.26 (до Муровиц).

1 января по расписанию выходного дня (с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов) будут ходить автобусы:

№124:

  • от Рокоссовского - 11.52 в Ваулино.
  • от Ваулино-12.40.

№116: 

  • от Октября - 6.40.
  • от Тямши-7.20.

№118:

  • от Рокоссовского – 10.04 до Муровиц.
  • от площадь Ленина – 7.00 до Муровиц.
  • из Муровиц – 6.00 до площади Ленина.
  • из Муровиц – 8.10 до Рокоссовского.
  • С 2 по 11 января движение будет осуществляться по расписанию выходного дня.
  • 12 января по расписанию рабочего дня.

Движение общественного транспорта на садоводческие товарищества:

3 и 10 января будет осуществляться по расписаниям субботнего дня.

№ 161 «Рокоссовского-Паклино» 1 января отменен. Со 2 по 11 января движение запланировано по расписанию выходного дня.

Палкинский округ:

30 декабря движение автобусов будет осуществляться по расписаниям пятницы (учебные дни).

31 декабря, 3 и 10 января автобусы едут по расписаниям субботы (каникулярные дни), 4 и 11 января по расписаниям воскресенья.

С 31 декабря по 11 января включительно по маршруту № 317А «Дуловка-Палкино» действуют расписания каникулярных дней. (1 января закрыт).

Рейсы по маршруту № 317а, отправлением от Палкино в 18.25, будут осуществляться: 30 декабря, 4, 9 и 11 января. (2 января- закрыт).

На маршрутах № 145 «Палкино-Качаново», № 145а «Палкино-Родовое- Качаново» с 31 декабря по 11 января включительно действуют расписания каникулярных дней. (2 января - закрыт).

Маршрут автобуса № 124 «Палкино-Гоглово» с 31 декабря по 11 января – закрыт.

Движение автобуса по маршруту №123 «Палкино–Псков через Бобъяково» 2 января закрыто.

По маршруту № 107 «Псков-Палкино»  движение автобусов будет осуществляться:

  • 30 декабря по расписанию пятницы; с 31 декабря по 11 января - по расписанию выходного дня.
  • 1 января будут осуществляться только рейсы из Пскова 14.20, 18.20;  из Палкино в 16.00 и 19.45.

Рейсы автобуса по маршруту № 107 «Псков-Палкино» (экспресс), отправлением от Палкино в 18.40, будут осуществляться 30 декабря и 9 января по расписанию пятницы. 2 января рейс закрыт.

Движение автобусов на междугородных маршрутах:

1 января – закрыто по всем междугородним маршрутам.

Движение автобуса по маршруту № 529 «Псков-Себеж» будет осуществляться 31 декабря, 2, 4, 9, 11 января. Далее по графику.

Движение автобусов по маршрутам № 509 «Псков-Великие Луки» через Новоржев, №675 «Дно-Псков» организовано ежедневно, кроме 1 января.

Движение по маршруту № 511 «Псков-Хредино» до деревни Павы осуществляется:

  • 9 января по расписанию пятницы,    
  • 11 января по расписанию воскресенья.

Движение по маршруту № 515 «Псков-Деменино» осуществляется:

  • 10 января по расписанию субботы,
  • 11 января по расписанию воскресенья.

Движение по маршруту № 516 «Псков-Самолва»  осуществляется:

  • 30 декабря, 9 января по расписанию  пятницы,(2 января -отмена);
  • 4 января, 11 января по расписанию воскресенья.

Движение по маршруту № 522 «Псков-Навережье» осуществляется:

  • 31 декабря по расписанию субботы, (3 января - отмена);
  • 4 января по расписанию воскресенья.

Движение автобусов на международном маршруте:

Движение автобуса по маршруту № 414 «Псков-Витебск» будет организовано из Пскова до Витебска 30 декабря и 2 января; из Витебска до Пскова 31 декабря и 3 января, далее по графику.

