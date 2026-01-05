11 нетрезвых водителей выявили сотрудники псковской Госавтоинспекции за два дня

340 административных правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области 3 и 4 января. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Фото: Управление Госавтоинспекции Псковской области/ Telegram-канал

Сотрудники выявили 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. В том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержали одного водителя.

За данный период на территории области зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, четверо - получили травмы различной степени тяжести.