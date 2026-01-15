АвтоМир

Пропускную способность пункта пропуска Бурачки хотят увеличить до 2,4 тысячи транспортных средств в сутки

Ход реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную границу «Бурачки» в Себежском округе обсудили на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии Росгранстроя

Глава региона обратил внимание, что проект важный, масштабный и достаточно сложный. Его общая стоимость составляет около 3,36 млрд рублей.

Реконструкция ведется за счет средств федерального бюджета и позволит увеличить количество полос движения с 19 до 26, расширить полосы на въезд и выезд, увеличить пропускную способность пункта до 2,4 тысячи транспортных средств в сутки, обновить площади основных служебно-производственных зданий. Уже введено в эксплуатацию и функционирует здание таможенного оформления.

В ходе совещания участники договорились контролировать завершение работ и анализировать прохождение контрольных точек реконструкции пункта пропуска, который расположен на границе с Латвией. Строительно-монтажные работы ведутся без остановки функционирования самого пункта пропуска.

Добавим, работы ведутся в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». МАПП «Бурачки» является самым крупным пунктом пропуска в Псковской области, через который пересекают государственную границу Российской Федерации около 40% транспортных средств и перемещается более 50% грузов.

 

