 
АвтоМир

Обгон автобуса привел к ДТП в Пскове

0

Столкновение двух автомашин произошло 15 января в 17.00 на улице Гагарина у дома 4, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Столкнулись «Фольксваген Джетта» с водителем 1977 года рождения и «Ауди А4» под управлением мужчины 1994 года рождения. Пострадавших нет.

Водитель «Ауди» двигался по улице Гагарина со стороны улицы Яна Фабрициуса и выполнял перестроение с целью обгона. «Фольксваген» выезжал с прилегающей территории в сторону Фабрициуса. Оказавшись на проезжей части улицы Гагарина, водитель «Фольксвагена» увидел автомобиль, обгоняющий автобус. 

Водитель «Фольксвагена» привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения).

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026