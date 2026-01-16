Обгон автобуса привел к ДТП в Пскове

Столкновение двух автомашин произошло 15 января в 17.00 на улице Гагарина у дома 4, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Столкнулись «Фольксваген Джетта» с водителем 1977 года рождения и «Ауди А4» под управлением мужчины 1994 года рождения. Пострадавших нет.

Водитель «Ауди» двигался по улице Гагарина со стороны улицы Яна Фабрициуса и выполнял перестроение с целью обгона. «Фольксваген» выезжал с прилегающей территории в сторону Фабрициуса. Оказавшись на проезжей части улицы Гагарина, водитель «Фольксвагена» увидел автомобиль, обгоняющий автобус.

Водитель «Фольксвагена» привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения).