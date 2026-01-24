Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы А-122  в Псковской области 25 января

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы А-122 автомобильной дороги А-114- Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель в Псковской области 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 553+815 — 623+655 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода, очистка а/б покрытия, съездов, отбойников, мостов от снега механизированным способом, россыпь ПСС, соль механизированным способом, а также очистка, тротуаров, отбойников, уборка мостовых сооружений ручным способом.