За прошлую неделю в Псковской области 13 человек пострадали в ДТП, один погиб

За прошедшую неделю (с 26 января по 1 февраля) сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1198 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

Выявлено 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано четыре водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям! Берегите свою жизнь, жизнь и здоровье окружающих!» - обратились в управлении к жителям региона.

