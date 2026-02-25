В Псковском округе ведется капитальный ремонт моста через реку Олешенка

Капитальный ремонт моста через реку Олешенка ведется в Псковском округе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сооружение расположено на нулевом километре автомобильной дороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

На сегодняшний день специалисты выполнили возведение металлической гофрированной конструкции.

На объекте капитального ремонта появится конструкция, отвечающая всем современным требованиям по безопасности и долговечности, уточнили в министерстве. Будут выполнены работы по устройству новой системы водоотвода, дорожной одежды и барьерному ограждению.

Капитальным ремонтом моста через реку Олешенка занимается подрядная организация ООО «Строительная компания "Балтийский берег"».

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета в объёме свыше 134 миллионов рублей. Завершение всех работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на август 2026 года.

Обновленный мост обеспечит надежное и безопасное транспортное сообщение для жителей Псковского округа.