Антон Мороз заявил о нехватке парковочных мест на Октябрьском проспекте

Во дворе многоквартирного дома на Октябрьском проспекте, 31Б не хватает парковочных мест, сообщил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз на своей странице в сети «ВКонтакте». Он отметил, что данная ситуация также наблюдается на улице Льва Толстого.
Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Антона Мороза
Летом прошлого года на встречах с местными жителями депутат предлагал создать территориальное общественное самоуправление (ТОС). В рамках ТОС можно решать вопросы с парковками и благоустройством. Антон Мороз, по его словам, продолжает работу по созданию ТОС совместно с собственниками и собирает подписи. «Отмечу, активность жителей оставляет желать лучшего. Но мы продолжим, поскольку перспектива создания ТОС может стать решением насущных вопросов людей», - подчеркнул депутат.
Антон Мороз напомнил, что 26 февраля в библиотеке «Библиолюб» пройдет личный прием жителей с 16.00 до 19.00. Библиотека находится по адресу: улица Николая Васильева, 83А.
Необходимо предварительно записаться по телефону: +7-996-091-75-60.
