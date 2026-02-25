 
Антон Мороз заявил о нехватке парковочных мест на Октябрьском проспекте

1

Во дворе многоквартирного дома на Октябрьском проспекте, 31Б не хватает парковочных мест, сообщил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз на своей странице в сети «ВКонтакте». Он отметил, что данная ситуация также наблюдается на улице Льва Толстого. 

Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Антона Мороза

«В ходе рабочего выезда с помощником на территорию убедились, что проблема актуальна: это центр города, куда днем люди приезжают на работу или по делам, оставляют свои автомобили в том числе и во дворах, не всегда оставляя место собственникам квартир в здешних МКД», - поделился Антон Мороз.

Летом прошлого года на встречах с местными жителями депутат предлагал создать территориальное общественное самоуправление (ТОС). В рамках ТОС можно решать вопросы с парковками и благоустройством. Антон Мороз, по его словам, продолжает работу по созданию ТОС совместно с собственниками и собирает подписи. «Отмечу, активность жителей оставляет желать лучшего. Но мы продолжим, поскольку перспектива создания ТОС может стать решением насущных вопросов людей», - подчеркнул депутат.

Антон Мороз напомнил, что 26 февраля в библиотеке «Библиолюб» пройдет личный прием жителей с 16.00 до 19.00. Библиотека находится по адресу: улица Николая Васильева, 83А.

Необходимо предварительно записаться по телефону: +7-996-091-75-60. 

