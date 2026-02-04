У Дома офицеров в Пскове водитель «Нивы» сбил пожилую женщину. ФОТО

В Пскове на перекрестке с улицей Юбилейной сбита пожилая женщина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд на пешехода произошел 3 февраля в 18.40 на улице Комдива Кирсанова, 7.

По предварительной информации, мужчина 1950 года рождения, управляя ВАЗ-21310, совершил наезд на женщину 1949 года рождения, которая находилась на регулируемом пешеходном переходе.

Пожилая женщина с травмами доставлена в областную больницу.

Водитель трезвый.

Водитель «Нивы» двигался в сторону Дамбы в правой полосе. Женщина переходила дорогу со стороны Дома офицеров слева направо относительно движения автомашины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.