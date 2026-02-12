 
В псковском МРЭО временно не работает экзаменационный класс для сдачи теории

В МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области (Псков, улица Труда, дом 75) 11 февраля с 10:00 временно приостановлено оказание государственной услуги по проведению теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Причина — технический сбой. В настоящий момент специалисты занимаются восстановлением работоспособности оборудования.

«Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», - призвали в ведомстве. 

О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме сообщат дополнительно.

