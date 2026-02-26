 
АвтоМир

Вывести электросамокаты из «серой зоны» правового регулирования предложили псковские депутаты

Инициатива Молодёжного парламента о совершенствовании правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности легла в основу обращения в правительство Российской Федерации. Документ принят Псковским областным Собранием депутатов на февральской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Занимаясь проблемой безопасного использования электросамокатов в городской среде, члены Молодёжного парламента детально изучили этот вопрос с привлечением экспертов, депутатов и юристов Собрания. Результатом общей работы стал перечень предложений по внесению изменений в постановление правительства РФ «О правилах дорожного движения».

Из-за отсутствия в нормативных документах упоминания о мощности электродвигателя электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности эти устройства оказываются в так называемой «серой зоне» правового регулирования. Это затрудняет их квалификацию и приводит к отсутствию единообразного применения правил дорожного движения в отношении их пользователей.

На практике значительная часть таких средств оснащена электродвигателями мощностью более 0,25 кВт и способна развивать скорость свыше 50 км/ч. Фактически это приближает их к категории мопедов или мотоциклов. Однако формально они остаются средствами индивидуальной мобильности.

 

Для повышения уровня безопасности участников дорожного движения депутаты предлагают унифицировать определения «мопед» и «средство индивидуальной мобильности» в части уточнения технических характеристик. Это позволит отнести СИМ к соответствующим категориям транспортных средств.

