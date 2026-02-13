 
Движение на улицах Советской и Германа в Пскове ограничат на следующей неделе

В связи с проведением дорожных работ на следующей неделе закроют по полосе движения на улицах Германа и Советской в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Изображение здесь и далее: администрация города Пскова

С 17 по 22 февраля будет будет закрыта одна полоса проезжей части по улице Германа на участке от Крестовского шоссе до улицы Островская.

Кроме того, с 18 по 19 февраля также будет частично закрыта одна полоса проезжей части улицы Советской в районе пересечения с улицей Металлистов.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок», - добавили в администрации.
