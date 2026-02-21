Россиянам напомнили о введении новых правил обучения на права с 1 марта

Новые правила обучения на права вступают в силу в России с 1 марта, в них учтены изменения в ПДД, предусмотрено применение дистанционных технологий и увеличение часов вождения, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Парламентарий пояснил, что приказ Минпросвещения от 1 июля 2025 года №505 утверждает новые примерные программы профессионального обучения водителей.

«Утвержден пакет из 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения», — рассказал Говырин.

Депутат отметил, что автошколы должны актуализировать свои программы к этой дате, при этом обучающиеся, принятые до 1 марта, завершают обучение по прежним программам, пишут РИА Новости.