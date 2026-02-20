Антон Мороз примет избирателей 26 февраля

Прием граждан – отличная форма прямого общения с избирателями, считает депутат Псковской городской Думы, вице-президент Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз. Следующий личный прием псковичей у него запланирован на 26 февраля в библиотеке «Библиолюб» по адресу: улица Николая Васильева, 83А по предварительной записи с 16.00 до 19.00. Об этом депутат сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее Антон Мороз провел прием в общественной приемной партии «Единая Россия» и пообщался с заявителем, который обратился с деликатной просьбой, связанной с уважительным отношением к памяти его близких.