 
Общество

Антон Мороз примет избирателей 26 февраля

0

Прием граждан – отличная форма прямого общения с избирателями, считает депутат Псковской городской Думы, вице-президент Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз. Следующий личный прием псковичей у него запланирован на 26 февраля в библиотеке «Библиолюб» по адресу: улица Николая Васильева, 83А по предварительной записи с 16.00 до 19.00. Об этом депутат сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее Антон Мороз провел прием в общественной приемной партии «Единая Россия» и пообщался с заявителем, который обратился с деликатной просьбой, связанной с уважительным отношением к памяти его близких.

«Вопрос прорабатываем, о результатах обязательно сообщу. В практике приемов самые частые вопросы – ЖКХ и благоустройство, в этот раз без них тоже не обошлось. Заявители стали чаще пользоваться форматом общения по телефону», – кратко изложил Антон Мороз.
Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

