Общество

Антон Мороз: ТОСы — это один из самых замечательных проектов региона

Территориальные общественные самоуправления помогают населению реализовывать свои идеи, отметил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей итоги очередной сессии гордумы.

«ТОСы - это один из самых замечательных проектов региона. Он помогает населению реализовывать свои идеи в местах, где они проживают. Чем больше ТОСов будет появляться у нас в Псковском регионе, тем больше у нас будет реализовано проектов, за которые голосуют сами люди», - сказал Антон Мороз.

Также депутат отметил, что сегодня на сессии Псковской городской Думы, помимо вопросов об установлении границ территориальных общественных самоуправлений, рассмотрели корректировки в бюджет, изменения правил землепользования и назначение аудитора Счетной палаты.

Напомним, Антон Мороз проводит с жителями своего округа встречи во дворах и рассказывает им о создании ТОС. Сегодня такая встреча пройдет на улице Вокзальной, 48 и Вокзальной, 42.