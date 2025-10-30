Антон Мороз: ТОСы — это один из самых замечательных проектов региона

Территориальные общественные самоуправления помогают населению реализовывать свои идеи, отметил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей итоги очередной сессии гордумы.
Также депутат отметил, что сегодня на сессии Псковской городской Думы, помимо вопросов об установлении границ территориальных общественных самоуправлений, рассмотрели корректировки в бюджет, изменения правил землепользования и назначение аудитора Счетной палаты.
Напомним, Антон Мороз проводит с жителями своего округа встречи во дворах и рассказывает им о создании ТОС. Сегодня такая встреча пройдет на улице Вокзальной, 48 и Вокзальной, 42.