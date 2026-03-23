За неделю в ДТП на псковских дорогах пострадали 12 человек

С 16 по 22 марта сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1354 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали девять человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД РФ по Псковской области.

За данный период на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - добавили в УМВД.