Около 5000 жалоб поступило за год на постановления с дорожных камер фотовидеофиксации в Псковской области

4 974 жалобы поступило в 2025 году на постановления об административной ответственности за дорожные правонарушения, выявленные в Псковской области с помощью камер фотовидеофиксации. Об этом сообщил руководитель Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 17 апреля в эфире ПЛН FM.

За первые три месяца 2026 года в ЦАФАП поступило 627 жалоб.

По большинству жалоб оспаривается не сам факт нарушения. За рулем находился не собственник, который согласно закону должен нести административную ответственность. Так, в 70% случаев из общего числа жалоб транспортными средствами управляли не владельцы, а другие водители. А в 10% случаев автомашины были проданы по договору купли-продажи, но переход права собственности не был зарегистрирован.

По каждому такому обращению проводится проверка.

Среди иных поводов для обжалования – водитель не увидел дорожного знака ограничения скорости, либо отсутствовал дорожный знак 6.22 при фиксации мобильным комплексом.

Напомним, всего в 2025 году в Псковской области с помощью средств фотовидеофиксации вынесено 577 729 постановлений об административных правонарушениях.

